VIDEO Confesión bajo la ducha: Marcelo Tinelli aceptó la propuesta de un humorista

Marcelo Tinelli se animó a una divertida propuesta de Pablo Granados. El comediante invitó al conductor a un original segmento que creó en su perfil de Instagram, que tituló #reportajesacalzonquitado. Miss Bolivia, Pedro Alfonso, Alina Moine, Silvina Escudero, Leo Sbaraglia, entre otros famosos, se metieron en la ducha junto al humorista y, ahora, el conductor de Showmatch aceptó el desafío.

El ex Peligro: sin codificar compartió apenas un fragmento de la charla completa con el presentador (que saldrá al aire este lunes en Showmatch). Para no defraudar a sus seguidores, tiene más de 1 millón, subió la parte más picante del encuentro: cuando le pregunta a Tinelli si se animaría a hacer un trío con su mujer Guillermina Valdes.

“Ella te dice: Podés traer a quien quieras”, le sugiere el humorista en el video. “No se lo permitiría. No va conmigo. Soy celoso, no me gustaría”, le responde el conductor sobre la posibilidad de sumar a otra persona a la cama. “No vos, ni nadie, en serio, no me gustaría”, le aclara Tinelli mientras le enjabona la cabeza a Granados.

Este lunes, Granados y Pachu Peña serán parte del especial de humor de Showmatch. Con motivo de los festejos por los 30 años del programa, la producción recreó algunos de los segmentos más recordados del ciclo: Freddy Villarreal hará una imitación de Alberto Fernández, Florencia Peña estará un homenaje al sketch de los Raporteros y los históricos de Videomatch protagonizarán una divertida parodia de la semana del 25 de Mayo con los próceres argentinos.