La abogada de Lázaro Báez negó la existencia de escuchas telefónicas

La abogada Alicia Gasaro, que patrocina al empresario Lázaro Báez, negó hoy la existencia de una escucha telefónica en la que el dueño de Austral Construcciones reconoce haber sido designado para administrar la fortuna de "una persona que está arriba", en alusión al fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

"Niego absolutamente ese hecho. Hablo con el señor Báez varias veces en el día pero jamás he hablado con él en esos términos y jamás me relato una situación así", manifestó la letrada.

En diálogo con La990, Gasaro contó que es abogada del empresario "desde poco después de su detención, ya hace tres años" y remarcó: "A mí me llama la atención, la aparición de esas supuestas escuchas".

El pasado lunes habían sido difundidas unas presuntas escuchas telefónicas en las que el detenido empresario habría señalado que "todo lo que" tuvo "es de una sola persona que está arriba" y que se lo dio "para que lo administre".

"No lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara", habría expresó Báez en comunicación telefónica con su abogada desde el Penal de Ezeiza.