Juventud tuvo un buen marco en el Honorato Pistoia

El hincha antoniano volvió a su casa en el partido de ayer, en el que el equipo que dirige Adrián Cuadrado le ganó a Mitre por 5 a 0 en la fecha inicial del torneo Anual. Y este retorno al Honorato Pistoia convocó a unas 2.000 personas, según informó la policía, que son las que se identifican plenamente con estos colores, brindando un marco importante al espectáculo. Aunque hay que tener en cuenta que solo dos sectores fueron habilitados: la popular sobre calle la Lerma y el sector de plateas.

La presencia del simpatizante santo en el Honorato Pistoia sienta un precedente, porque la gente que acompañó al equipo que inicio su participación en la competencia de la Liga fue mucho más que cuando el equipo disputaba los partidos por el torneo Federal A en el estadio Padre Martearena.

Ver a los hinchas antonianos poniendole color a la tarde del martes en su cancha en un partido por el Anual fue algo alentador, en razón de que Juventud en otras ocasiones pasaba desapercibido; incluso vale citar que en una presentación por el torneo Federal A, cuando oficiaba como DT Salvador Ragusa, perdió con Patria de Formosa por 1-0, en abril de 2017, a puertas cerradas.

En cambio ahora no solo estuvieron los hinchas, sino también varios exdirigentes, como Rubén González, Fernando González, Pablo Simkin, Juan Bravo, J. Saravia, entre otros, dando como aprobado el hecho de que los partidos se jueguen en el Honorato Pistoia, en un momento en que se busca la forma de que cada antoniano se contagie y vuelva a alentar al equipo en su casa.

A modo de explicación, basta con mirar cómo la gente de Central Norte acompaña a su equipo en el Regional Amateur; esto a algunos antonianos provoca un poco de envidia; por lo cual como sea y donde sea el objetivo es que la hinchada apoye al equipo.

La nota negativa de ayer es la preocupación de los dirigentes por las internas de los barras.Tuvieron que estar atentos al comportamiento del grupo denominado La Leal y la Número Uno. Aparentemente, las diferencias no están zanjadas, lo que llama a la reflexión porque ante algún incidente el único perjudicado es Juventud.

Síntesis

Juventud 5 Mitre 0

A. Pedroso C. Taberna

N. Pérez F. Campos

F. Girón M. Ramos

G. Kelly G. Rivainera

E. Salinas N. Copas

C. Chavarria J. Marcone

N. Marín D. Carabajal

M. Cachi G. Barrionuevo

L. Silveira C. Cenarco

M. Vicedo H. Villanueva

R. Gómez L. Salas

DT: A. Cuadrado DT: S. Albornoz

Goles PT: 13’ M. Vicedo (JA), 32’ M. Vicedo (JA), 45’ M. Cachi (JA). ST: 35’ M. Cachi (JA), 36’ M. Esparza (JA).

Cambios ST: 12’ N. Saldaño por G. Rivainera (M), 15’ P. Gutiérrez por M. Salas (M), 22’ M. Esparza por L. Silveira (JA), 30’ L. Villa por M. Vicedo (JA), 33’ J. Paz por G. Kelly (JA), 37’ R. Rojas por C. Chavarria (JA).

Jornada: 1ª fecha

Estadio: Honorato Pistoia

Arbitro: Federico Benítez