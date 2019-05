Jubiladas del hospital se encadenaron en la banquina de la ruta 34

Cuatro jubiladas, de las 26 personas que se encuentran manifestando desde hace tres meses sobre el acceso al hospital Joaquín Castellanos, tomaron la decisión de encadenarse a un costado de la ruta nacional 34 sobre el acceso sur a la ciudad de General Güemes, como una medida extrema a la falta de respuesta por parte del Gobierno provincial al pedido de que se cumpla con el Estatuto del empleado hospitalario.

Lo que se especifica en el art. 5 del decreto reglamentario 3.896 para el personal de la Salud Pública incorporadas en la ley 7.678 Estatuto de la Carrera Sanitaria donde hace referencia al postulante prioritario, donde se especifica que para cubrir los cargos dejados vacantes por aquellos trabajadores que se acogieron a los beneficios jubilatorios o perdieron la vida en actividad, tendrán prioridad los hijos o familiares del trabajador, el objetivo de ese artículo es no dejar totalmente desamparada a su familia.

El encadenamiento como medida de protesta, comenzó alrededor de las 8 del lunes y se extendió hasta las 19, a esa hora los manifestantes regresaron a la carpa ubicada en el hospital, con la intención de regresar al día siguiente para continuar con el encadenamiento por un tiempo similar.

El frío invernal y la edad avanzada de los manifestantes, les impide permanecer las 24 horas encadenados porque podría ser muy perjudicial para su frágil salud. “Tenemos a cuatro personas mayores sentadas en sus sillas y encadenadas cerca de la ruta, en esta oportunidad se sumaron a nuestra lucha integrantes de la CCC, ellos también tienen pedidos por hacer pero nos están acompañando porque entienden nuestra necesidad”, declaró al Eva Bombardieri.

“Llevamos ya tres meses de protesta y no tenemos ninguna respuesta, pero no vamos a bajar los brazos porque tenemos un Estatuto de la Salud que ampara nuestro pedido, además de la urgencia por un puesto laboral para nuestros familiares. Vamos a continuar con nuestra lucha y cada vez van a ser más duras las medidas que adoptemos, por ahora no habrá cortes pero seguramente que si nos siguen ignorando vamos a llegar a esa situación”, agregó.

La semana anterior representantes de los jubilados en lucha mantuvieron una charla con el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, en oportunidad en que el funcionario se hizo presente en la ciudad de Güemes para mantener una reunión con los miembros de la recientemente conformada Cámara de Comercio.

“Él nos prometió que se iba a reunir con las áreas correspondientes para analizar el problema, nos dijo que no sabía nada de nuestra lucha, nos recibió una nota y se comprometió a darnos una pronta respuesta, sin embargo nunca más se volvió a comunicar”, agregó.

“Nosotros no queremos que esos cargos que dejaron vacantes nuestros padres sean ocupados para cumplir con amiguismos políticos, se vienen las elecciones y eso seguramente va a pasar, mucha gente ingresó al hospital en los últimos años y ninguno era familiar de un ex trabajador, a pesar de que hay expedientes de más de 10 años esperando por una respuesta”, declaró Bombardieri.

La protesta cerca de la ruta nacional estuvo acompañada por un importante número de efectivos de la Policía de la Provincia.