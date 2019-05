River, ante su gente, por otra consagración Monumental

River enfrentará esta noche en un estadio Monumental repleto al Atlético Paranaense de Brasil en busca de revertir la serie y alzarse con la Recopa Sudamericana, en el encuentro de vuelta entre ambos conjuntos.

El partido comenzará a las 21.30 en el barrio porteño de Núñez, contará con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y River está obligado a dar vuelta el resultado del primer encuentro, jugado en el estadio Arena da Baixada de Curitiba.

Allí, el conjunto dueño de casa se impuso por 1 a 0, el miércoles de la semana pasada, con gol del delantero argentino Marco Ruben.

El partido de vuelta fue reprogramado para hoy, 24 horas más tarde con relación a lo que estaba previsto originalmente, debido al paro general que se llevó adelante ayer en la Argentina, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de las políticas del Gobierno.

Con respecto a la formación de River, el delantero Rafael Santos Borré podría acompañar a Lucas Pratto en el ataque. El que le dejaría su lugar en el once inicial sería Matías Suárez. En tanto, el lateral Fabrizio Angileri reemplazaría a Milton Casco, expulsado en el partido de ida en Curitiba.

En tanto, el propio entrenador millonario, Marcelo Gallardo, confirmó en conferencia de prensa que el símbolo de River, Leonardo Ponzio, será titular en el crucial encuentro de esta noche en Núñez. El capitán millonario reemplazaría a Nicolás de la Cruz.

Por último, Gonzalo Montiel, ya recuperado de su lesión, ocuparía el lugar de Camilo Mayada en el lateral derecho de la defensa millonaria.

Por su parte, no se vislumbran cambios en la formación del Paranaense con relación al juego de ida.

A propósito de este duelo copero, los equipos brasileños ganaron cinco de las seis finales de Recopa disputadas frente a conjuntos argentinos.

Otro antecedente en favor de Paranaense fue haber eliminado a River en los octavos de final de la Copa Sudamericana de 2006: empató 2 a 2 como local y lo venció 1 a 0 como visitante.

Esta noche se espera que casi 70.000 personas asistan al encuentro en el estadio Monumental, que lucirá como en sus mejores veladas.

El millo vestirá la camiseta tradicional, con short negro. Por el lado de los brasileños, usarán camiseta roja, con franjas negras y pantalón negro.

Como no se computa doble el gol de visitante en la final, en caso de empate en puntos ganará el que tenga mejor diferencia de gol.

Si subsiste la igualdad se disputará tiempo extra y disparos desde el punto del penal para determinar al campeón.

Fiesta Monumental

Esta noche el Monumental lucirá a pleno, como en sus mejores noches en la final de vuelta de la Recopa entre River y Paranaense. Casi 70 mil almas (66 mil y monedas) alentarán al millonario con el deseo de obtener un nuevo trofeo internacional.

La final de la Libertadores que no pudo ser ante Boca -por la agresión al micro que transportaba al plantel xeneize y el posterior cambio de sede a Madrid- se dará esta vez contra los brasileños en un Monumental colmado. Otro torneo y rival, pero final de todas maneras. Ya lo dijo Marcelo Gallardo en su conferencia del martes, esperando que los hinchas disfruten de otro partido decisivo en el exitoso ciclo del Muñeco. Además, habrá un recibimiento espectacular organizado por la Subcomisión del Hincha.

Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Paranaense: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Nikao, Luis González, Bruno Guimaraes; Rony, Marco Ruben. DT: Tiago Nunes.