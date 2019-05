Racing va por el pase a cuartos frente a Esdtudiantes

Racing, reciente campeón de la Superliga, intentará hacer valer su fuerte localía -fue el único equipo se mantuvo invicto en esa condición en el pasado certamen-, cuando reciba este sábado a Estudiantes en el desquite de los octavos de final de la Copa de la Superliga.

El partido se jugará en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, desde las 20, con el arbitraje de Diego Abal y televisado por Fox Sports Premium.

En el encuentro de ida desarrollado en pasado fin de semana igualaron 1 a 1 en el estadio Ciudad de La Plata, por lo tanto el ganador avanzará a los cuartos de final. Si igualan 1 a 1 el clasificado se decidirá con remates desde el punto penal y si lo hacen por más de un gol clasificará Estudiantes por mayor cantidad de goles marcados de visitante.

En la ida Racing tuvo un muy buen primer tiempo y justificó la diferencia parcial de 1-0, pero en la etapa final el equipo platense fue dominador, creo las mejores chances de gol y convirtió al arquero Gabriel Arias en figura.

La "Academia" que pareció sentir los 20 días de inactividad y hasta el mismo entrenador Eduardo Coudet hizo referencia a una "falta de ritmo de juego".

Racing esta debilitado en este desquite porque volverá a sentir la ausencia de su capitán y emblema Lisandro López (distensión en el sóleo de la pierna izquierda) quien no estuvo en La Plata, la del defensor Eugenio Mena a (talalgia) y se sumó la de zaguero Alejandro Donatti, quien se desgarró en el partido de ida.

La falta de "Licha" López resalta en la ofensiva (fue el goleador de la Superliga con 17 tantos) y porque es el "entrenador" dentro del campo de juego, con gran influencia sobre su compañeros.

Por Lisandro volverá a jugar el siempre rendidor Jonathan Cristaldo, por Mena seguirá Soto Alexis Soto y por Donatti jugará Lucas Orban, quien reemplazó al zaguero cuando estuvo varias fechas lesioando durante la Superliga.

Racing en el Cilindro se hace fuerte. Suma 13 fecha sin derrotas, con 10 triunfos y tres empates, alcanzando un destacado 85 por ciento de eficacia, vital para llegar a la coronación.

Estudiantes desde que lo dirige por Gabriel Milito está invicto con dos triunfos y tres empates, mejorando la mediocre campaña en la Superliga en donde finalizó 17mo. con 29 unidades a 28 de su adversario de mañana.

Estudiantes intentará realizar un inteligente planteo, aguantar la presión de Racing, no dejarlo armar juego en la zona media y ser muy certero con las ocasiones de gol que disponga.

La mala noticia para Milito será la baja de Matías Pellegrini (autor del gol del empate en la ida) quien sufre una lesión grado 2 en el bíceps izquierdo, pero podrá contar con el regreso del defensor Jonathan Schunke (por Nicolás Bazzana), quien ya cumplió la fecha de suspensión.

"Desde todo punto de vista, para nosotros es una final porque no hay revancha ni hay después. Lo vamos a jugar de esa manera. Lo importante es que hagamos un gran partido. Tenemos que tener orden defensivo contra un Racing que ataca muy bien y que tiene jugadores de mucha calidad", dijo el DT del "pincha".

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban y Alexis Soto; Marcelo Díaz, Augusto Solari, Guilermo Fernández y Matías Zaracho; Jonatan Cristaldo y Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gonzalo Jara y Facundo Mura; Enzo Kalinski, Nahuel Estévez e Iván Gómez; Manuel Castro, Mateo Retegui y Gastón Fernández o Edwar López. DT: Gabriel Milito.