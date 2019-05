Devolverán la jubilación a los abuelos la Anses dio por muertos

Hace pocos días El Tribuno hizo pública la situación de un jubilado y su esposa, los cuales llevaban sin cobrar sus haberes desde hace más de un año por haber tramitado tarde sus respectivos certificados de saupervivencia.

A pocas horas de la publicación, afortunadamente, hubo una respuesta favorable por parte de la Anses.

Se trata del reconocido comerciante rosarino, Juan Carlos Popovich, de 80 años, quien aseguró que peregrinaba por la oficina de la Anses, para poder volver a cobrar su jubilación, que obtuvo con 66 años de arduo trabajo.

Popovich dijo que no cobraba sus haberes desde marzo de 2018, porque no había realizado el certificado supervivencia. "No lo hice solamente un mes, porque tengo a mi esposa muy enferma. Luego descubrí que ella tampoco estaba cobrando", comentó el jubilado.

"Este caso del señor Juan Carlos es muy común que recibamos de los jubilados, porque no se dan cuenta de que tienen que hacer movimientos en su cuenta sueldo. Nosotros (por la Anses) tenemos un sistema que es automático, donde se liquida y se retiene. Hay muchos que dicen que van a guardar el dinero de sus haberes y que la van a sacar en algún momento. Eso yo recomiendo que no lo hagan, porque su caja tiene que tener movimiento todos los meses", dijo a El Tribuno, el gerente de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Metán del Anses, Luis Luque.

Explicó que si no hay movimiento el sistema considera que el beneficiario no cobró el dinero. "Hay muchas cosas que pueden ocurrir, que la persona no pudo ir a cobrar, que no tenga alguien que lo haga por él o que falleció y no presentaron los papeles. También puede ocurrir que alguien sufra un accidente en el que perdió la vida y nadie lo sepa, entre otras cosas. Por eso el sistema automáticamente lo bloquea por precaución. Hasta que aparezca la persona y allí se le reliquida", dijo.

En algunos casos pasan los 30 días de fecha de cobro y por eso se vence. El Banco tiene aproximadamente treinta días para devolver el dinero o informar al Anses que no se cobró.

"Con el caso particular de Popovich, que se haya acercado a los medios para que todos los jubilados se enteren de estas situaciones, está muy bien. Este abuelito pasó un año completo sin cobrar, las causas son particulares de cada uno. Puede haber sido por falta de información, de conocimiento. Una vez que el sistema toma que una persona hace dos meses que no cobra te da de baja", dijo el gerente del Anses en el sur de Salta.

"Lo más importante y recomiendo es que todos los abuelos tengan un apoderado de su confianza, de su familia o allegados a ellos. Con respecto a la tecnología estamos haciendo todo lo más sencillo para que todos puedan acceder a hacer los trámites necesarios", destacó Luque.

Finalmente, con respecto a los haberes de Popovich y su esposa, Luque, dijo que "ellos van cobrar, todo, desde el primer día con aumentos y aguinaldos, todo junto".

Por su parte, el jubilado, al enterarse de la favorable respuesta, dijo que sintió un gran alivio, porque su situación, era desesperante. Agradeció a El Tribuno y a todos los que se hicieron eco de la situación.

Las oficinas de la Anses, atienden alrededor de 250 personas a diario. Son diversos trámites los que se realizan, además de tramitar las jubilaciones o pensiones.