Sigue el corte en la ruta de jubilados del hospital

Un grupo de jubilados autoconvocados, que mantiene una lucha desde hace tres meses para que se dé cumplimiento al artículo 5 del Estatuto del Empleado de la Salud, que marca que sus hijos deben entrar a trabajar al hospital cuando ellos se jubilen, decidió agudizar la lucha cortando la ruta nacional 34 a la altura del acceso sur a la ciudad de General Güemes, en un sector conocido como El Codito.

El artículo 5 establece que los familiares de los trabajadores que dejen su cargo por jubilacion o fallecimiento, tendrán prioridad de ingreso para cubrir dicho cargo, pero no se estaría cumpliendo y esto los ha llevado a tomar esta medida extrema, agravada por el paro de ayer que tiñó más de gris el paisaje de la ruta nacional 34.

“Lamentablemente, tenemos que llegar a esta situación porque no hay respuestas a nuestros pedidos, no se trata de un capricho sino de un derecho que nos otorga el estatuto en su artículo 5”, manifestó Karina González, una de las manifestantes.

Agregó: “La mayoría de los jubilados hizo capacitar a sus hijos para que ocupen el cargo que ellos iban a dejar, aquí hay desde enfermeros hasta instrumentistas quirúrgicos y es muy triste que no cumplan con la ley y quieran digitar todo a dedo”.

Finalmente, González dijo: “Llevamos ya tres meses de lucha y vamos a continuar todo el tiempo que sea necesario hasta que se cumpla con el estatuto y dejen de burlarse de nosotros”.

El corte de ruta se está realizando con la modalidad de 15 por 15; es decir 15 minutos de corte con 15 minutos de paso libre para vehículos.

Los jubilados afectados, durante estas tres últimas jornadas, estuvieron acompañados por integrantes de la CCC que llevaron pasacalles para apoyar el reclamo de estos manifestantes.

Incluso el martes se publicaron fotos de mujeres jubiladas encadenadas en reclamo por el cumplimiento de estatuto, pero nadie les acercó una respuesta hasta el momento.

Una de esas mujeres aseguró: “Hasta huelga de hambre vamos a hacer, no nos importa nada ya, porque no nos respetan y es muy triste vivir así, donde uno entrega la vida al trabajo y después viene la puñalada del jefe de turno”. Y agregó: “Nuestros hijos se han capacitado para trabajar en el hospital, han estudiado, están listos para empezar, confiaban en la fuente de trabajo que por ley les corresponde, pero ahora nadie respeta la ley, todo es a dedo”.

La medida de fuerza continuará en forma indefinida, dijeron.