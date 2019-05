Catamarca: proponen remover los símbolos religiosos de los edificios públicos

La diputada Adriana Díaz, del PI-FPV, presentó un proyecto a la Legislatura catamarqueña que busca prohibir la instalación y/o exhibición, permanente o transitoria, de símbolos e imágenes religiosas en todos los edificios públicos de los tres poderes del Estado provincial, así como remover los que ya estuvieran colocados.

La diputada Adriana Díaz, autora de la iniciativa. Foto gentileza datamarca.com

Díaz aclaró que no está en contra de la Iglesia Católica ni del derecho a que las personas profesen un culto, sino que la iniciativa intenta separar el rol del Estado de una sola religión ya que "no puede haber favoritismo por una religión en particular", para así garantizar el principio de laicidad del Estado, y el efectivo cumplimiento de los principios de libertad de culto y de conciencia consagrados en la Constitución nacional y de la provincia de Catamarca.

En el texto del proyecto, la legisladora manifiesta que "en toda la República Argentina hay una tradición cultural impuesta, y no en términos amorosos, respecto de un culto religioso en particular".

Fuente: El Esquiú