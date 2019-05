Con precios competitivos, Makro busca copar el mercado

La apertura del mayorista Makro generó mucha expectativa en los últimos días. Finalmente, hoy, a partir de las 8, quedarán formalmente abiertas las puertas del supermercadista que busca instalarse como la marca líder en abastecimiento mayorista para todos los salteños.

La inauguración se da en un momento de crisis económica; sin embargo, las autoridades de Makro aseguran que la empresa no invierte para lograr objetivos a corto plazo sino que sus proyectos son a largo plazo. Prueba de eso es que el mayorista está hace 31 años en el país y cuenta con 23 sucursales en diez provincias.

Con una inversión de más de $300 millones, la nueva tienda cuenta con un área de venta de 4.400 m2 y un estacionamiento para más de 270 vehículos. Los clientes podrán acceder a un amplio surtido de más de 10.000 productos, que intentarán posicionarse en el mercado con sus precios altamente competitivos.

Ubicado en la avenida Tavella 2460, entre las calles Río Bermejo y Río San Carlos, el mayorista Makro también cuenta con dos líneas de marcas propias: Aro y m&k. Estas marcas aseguran la relación precio calidad y satisfacen las necesidades de clientes profesionales y familias.

Makro es la solución de abastecimiento para públicos profesionales: restaurantes, hoteles, autoservicios, almacenes, kioscos, panaderías, colegios, industrias, comedores, empresas de catering, comercios de limpieza y perfumería, así como para las familias que quieran cuidar su presupuesto.

Ayer, a las 10, se realizó una conferencia de prensa y luego las autoridades de la cadena hicieron el tradicional corte de cintas.

Consultado por la situación económica, Pedro Balestrini, CEO de Makro en Argentina, afirmó que hay una "coyuntura especial" en el país, sin embargo, la empresa tiene 31 años en Argentina.

"Esta va a ser nuestra tienda número 23 y sencillamente nosotros continuamos nuestro plan de expansión. Nosotros apostamos al país y estamos en varios países donde estamos experimentando situaciones muy difíciles", expresó la autoridad.

Por su parte, el director de operaciones, Nicolás Tobon, expresó que la empresa tiene un plan de expansión, donde originalmente solo entraban las ciudades con poblaciones mayores a los 500 mil habitantes. Después, fueron realizando un orden de prioridades donde la apertura de una sucursal en Salta entró hace varios años en el "radar" de Makro.

"Hoy vemos a Salta con un potencial creciente en economía y en turismo. Las inversiones que hacemos nosotros son a largo plazo, entonces sabemos que hay ciudades donde no estamos y ya tenemos una línea de 100 mil habitantes donde queremos hacer tiendas, seguramente en formatos más pequeñas. Anteriormente, nuestras tiendas tenían 10 mil m2 de salón de ventas, la de Salta tiene 4.400 m2, entonces nos vamos ajustando a cada uno de estos mercados", expresó el directivo.

Otro aspecto que destacaron, es que trabajarán con empresas locales. "Tenemos convenios con proveedores regionales, entonces estamos desarrollando también la producción regional. Hoy tenemos un abanico de 15 proveedores locales que están trabajando con nosotros y estamos en el proceso de ampliación de nuevos proveedores", expresó el CEO.

Makro emplea a 80 personas, que en un 90% son salteños. Sus directivos aclararon que su personal cuenta con "un gran potencial" y que la búsqueda fue a nivel local. Durante la etapa de selección, se entrevistaron a más de 200 personas y se tuvo en cuenta "más la actitud" y no tanto "la experiencia" laboral de los candidatos.

“No se hacen inversiones para recuperarlas mañana”

Pedro Balestrini es el CEO en Argentina del mayorista Makro. En diálogo con El Tribuno expresó que no le “tienen miedo a las situaciones que pueden ser coyunturales” como la crisis que está atravesando el país, y que las inversiones que realiza la empresa son a largo plazo.

¿Qué expectativas tienen con la apertura de esta nueva sucursal?

Nosotros hacemos un estudio bien concienzudo antes de abrir una tienda, y nos encontramos en Salta con una zona, con un auge turístico interesante. Conversamos con el dueño de un motel local y nos comentaba que durante un tiempo Salta estaba como dividida en dos etapas en términos de temporada, hoy en día todo el año es temporada. Hay una visita continua de turistas locales y de otros países y eso para nosotros es muy importante porque uno de nuestro cliente principal es el “horeca” (acrónimo de hoteles, restaurantes y cafeterías). Toda nuestra propuesta está muy constituida de esa forma y Salta nos brinda esa gran oportunidad.

¿Qué otro punto a favor tienen?

Otro punto importante es que nuestro formato generalmente ha sido de una dimensión un poco más amplia que esta sucursal, pero obviamente el país no tienen muchas localidades de más de 300 o 500 mil habitantes, eso se va cerrando. Salta no tiene esas dimensiones, así que adecuamos el formato a un mercado como el de Salta que tiene unas dimensiones distintas de población y que es interesante para nosotros.

Realizaron una inversión de $300 millones en un año complicado...

Nosotros tenemos 31 años en Argentina y nuestra empresa no invierte para el corto plazo sino para el largo plazo. Entonces estamos abriendo una tienda que es infinita la vida que puede tener acá, no se hacen inversiones para recuperarlas mañana, se hacen inversiones para largo plazo.

Entonces no los asusta la coyuntura que vive el país...

No nos asusta. Argentina es una economía interesante de vaivenes, de sube y baja, pero es un gran país. Yo he tenido la oportunidad de recorrerla y veo cómo, a pesar de las crisis, en sus diferentes regiones hay industriales trabajando, hay profesionales dedicados, hay infraestructura, hay oportunidades. Entonces, no le tenemos miedo a las situaciones que pueden ser coyunturales.

Están trabajando con empresas regionales...

Lo que normalmente hacemos es estudiar el mercado en términos de potencialidades, pero también tenemos una responsabilidad social con la región donde estamos y en la medida en que uno hace alianzas localmente mejor nos va a todos. Antes de la apertura de la tienda, hacemos un estudio de mercado en términos de cliente y también en términos de proveedores.