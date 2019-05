Videos comprometen a empresario argentino acusado de torturar a sus trabajadores y violar a uno de ellos

Una nueva acusación pesa sobre el empresario argentino Hugo Larrosa. Junto al material audiovisual que ha recibido el Ministerio Público agresiones y maltrato por parte del dueño de la fábrica "Don Hugo" en contra de su principal víctima, José, ahora se suma otro hecho que habría quedado demostrado en las imágenes: Es el uso de un artefacto conocido como "engrasante", con el cual Larrosa habría violado a un trabajador.

El empresario argentino Hugo Larrosa fue denunciado en abril pasado por torturar a sus empleados y someterlos a degradaciones sexuales, tras revelarse los videos de los hechos —que el propio ejecutivo ordenaba grabar—, y en donde se observan las vejaciones que cometía en una fábrica ubicada en la región de Colina, Chile.

De esta manera, el empresario ya no sólo sería responsable de los delitos de abusos sexuales agravados y abusos sexuales reiterados, sino que también en la "Fábrica del Terror", al menos una vez, un trabajador habría sido violado por este empresario.

El video fue entregado hace pocos días a la Fiscalía por un extrabajador de la empresa.

Mauricio Peñaloza, director del Trabajo, presenció el video y sostuvo al respecto que a la empresa se le propusieron tres cosas para llegar a una mediación: "Que se realizara una capacitación larga para los representantes del empleador, que se comunicaran públicamente las disculpas del caso a todos los trabajadores que sufrieron esto y que además se asegurara el no contacto físico de Hugo Larrosa con los trabajadores".

Sin embargo, la autoridad señala que "la empresa no se allanó a esto".

El "consiglieri"

La pareja de Larrosa, Sofía Miño, es hoy la mandamás de la fábrica mientras su marido se encuentra detenido en Santiago Uno. Este jueves, el tribunal no accedió a la petición de la defensa de Larrosa, que solicitó que se le revocara la prisión preventiva por otra cautelar.

En tanto, un abogado que tiene una estrecha relación personal y profesional con Hugo Larrosa llamado Fernando Hernández, lo defendió a la salida de la audiencia: "Lo que tengo de conocimiento es la gran difusión mediática que viola el principio constitucional de presunción de inocencia, armada por un periodista con un interés absolutamente mediático".

Hernández es asesor legal de Hugo Larrosa, y al interior de la "Fábrica del terror" lo llamaban "Consiglieri" por sus consejos al imputado empresario.

De acuerdo a una investigación, este profesional recibió al menos durante los años 2014 y 2015, un total de 5.000 dólares mensuales en billetes de 100 dólares, los cuales se les pagaban por mano. Él advirtió a Larrosa que sus prácticas eran constitutivas de delito.

Testimonio de una extrabajadora

Desde que se hizo público el reportaje de 24 Horas, aparecieron otras denuncias como la de Nayareth Saavedra, asistente contable de "Don Hugo". La mujer relata que sufrió un calvario mientras estuvo en la empresa, primero durante su embarazo y luego en el postnatal.

"Yo estaba sola, no podía hablar con nadie, no hacía nada, pasaba todo el día en una oficina encerrada con llave, y sin baño. Tenía que esperar mi horario de colación", relata, a lo que agrega que "llamé muchas veces a mi mamá llorando que quería salir corriendo de ahí y que me quería ir".

Lo cierto es que hasta el momento, Larrosa se mantiene preso aislado de un sector donde están los presos por "delitos comúnes" para evitar daños en su contra.

Fuente: 24horas.cl