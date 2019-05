Un avión con 140 pasajeros aterrizó de emergencia en un río de Florida

Un jet comercial que transportaba a un estimado de 140 personas cayó este viernes en el río St. Johns, cerca de la ciudad de Jacksonville, Florida en Estados Unidos, cuando se preparaba para aterrizar. No se reportan fallecidos.

A las 22:34 horas, el alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, reportó en su cuenta de Twitter sobre "un avión comercial caído en el río. He sido informado por nuestro equipo de bomberos y rescates. Ellos están en el lugar. Mientras ellos trabajan, por favor oren".

Agregó después que el presidente Donald Trump lo llamó para ofrecer ayuda mientras se desarrolla el rescate de personas e investigación del accidente.

A través de un comunicado la Estación Aérea Naval (NAS, por sus siglas en inglés) de Jacksonville, reportó que el Boeing 737, que provenía de la Bahía de Guantánamo, Cuba, que realizaba maniobras de aterrizaje se derrapó algunos metros hasta caer en el río al final de la pista.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Bomberos y Oficina del Sheriff de Jacksonville, el incidente ocurrió cerca las 21:40 horas. Al lugar de la escena respondieron 80 elementos del cuerpo de bomberos que se encuentran haciendo las labores de rescate de los pasajeros.

De acuerdo con el diario Miami Herald, el personal de seguridad y respuesta de emergencia de la Armada llegó a monitorear la situación.

La abogada defensora Cheryl Bormann, una abogada litigante del 11/9 en un artículo de McClatchy en 2018, dijo a CNN que había personal militar y civiles conectados de alguna forma a bordo. Bormann dijo que había familias con niños pequeños en el avió.

Ella dijo que el vuelo golpeó el mal tiempo, y que el aire acondicionado del avión había funcionado mal. Ella describió un aterrizaje inflable.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS