Luego de las protestas Salud regularizó a diez trabajadores del PEC

Tras un fuerte reclamo por parte de un grupo de profesionales, perteneciente al Programa de Equipos Comunitarios (PEC) que pedían que se los incorpore a planta permanente en el hospital local, el viernes pasado, en una reunión que se llevó adelante en Salta capital, junto a la gerente del nosocomio oranense, Laura Moyano, y el ministro de Salud, Roque Mascarello, fueron designados solo 10 profesionales, un logro a medias.

Al menos así lo manifestó Julia Pizzola, dirigente de ATE y vocera del PEC. "Del resultado de la reunión, no se dio lo que nosotros queríamos. El objetivo era lograr que se nombren a los 19 que realizaban el reclamo. Vamos a seguir luchando por los compañeros que no entraron, hemos podido incorporar a 10 profesionales, y nos faltan los otros 9", dijo Pizzola.

Esta nueva incorporación abarca a "cuatro enfermeros, tres agentes sanitarios, un licenciado en nutrición, una médico clínico y, además, un profesional cardiólogo, que si bien no es parte del PEC, también se agrega a planta permanente, en total suman diez", explicó la mujer.

Vale recordar que el reclamo de miembros del Programa de Equipos Comunitarios (PEC), trabajan en distintos centros de salud oraneses, entre ellos el principal nosocomio desde el 2014, cuando a través de un plan nacional fueron designados como becados, con el compromiso del Ministerio de Salud de sumarlos como trabajadores de la Provincia al poco tiempo, algo que nunca ocurrió hasta ahora.

La gerente, del hospital San Vicente de Paul, doctora Laura Moyano, manifestó que "nosotros ya veníamos gestionando desde febrero, y lo ideal hubiese sido que se hayan incorporado todos ahora, pero no pasó. Desconocemos por qué el Ministro tomó esta determinación de hacerlo en dos partes". Y agregó: "Quiero dejar en claro que sí se van a sumar a todos los 19 profesionales y que esta es solo la primera lista".

Por otro lado, Moyano también explicó que el Gobierno realizó un acuerdo para recomponer los 100 cargos que van a quedar vacantes a fin de año, por un grupo de jubilaciones que se van a dar "desde el Ministerio, si bien no me confirmaron si se acordó devolver todos esos cargos, pero no es seguro que se lo realice de una sola vez", explicó Moyano.

Tres semanas de lucha

La situación se agravó el 12 de abril cuando llegó la renovación del contrato que se prorroga hasta 2021 "trabajando dos años más en condición de precarización, sin obra social ni ART, pagando sus propios aportes, quedando totalmente desprotegidos por el Estado", expresó Pizzola.

El personal del PEC trabaja 30 horas semanales con 20 horas de asistencia y 10 en terreno. En este programa están contenidos nutricionistas, enfermeros, auxiliares y agentes sanitarios. El Programa de Equipos Comunitarios (PEC), creado bajo la resolución nacional 1653/2016, implementó desde 2004 una política de fortalecimiento de recursos humanos para el Primer Nivel de Atención, cuyo propósito es contri buir a fortalecer APS.