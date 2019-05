Se robaron la mercadería del comedor de una escuela

Personal de la Escuela Rural Raúl Alfonsín ubicada en el Lote Santa Rosa de General Güemes se dio con la triste novedad de que malvivientes habían ingresado al interior del establecimiento educativo para robar.

Para poder ingresar, los delincuentes cortaron el alambrado perimetral y una vez en el interior accedieron a distintas aulas cortando las rejas.

“Se llevaron toda la mercadería que quedaba para dar de comer a los 84 alumnos que asisten en forma diaria en horario matutino, también platos y cubiertos que eran usados con el mismo fin, nos quedamos sin nada y recién el Ministerio de Educación nos va a proveer nuevamente el mes entrante, para superar mínimamente esta desagradable situación creo que los docentes vamos a tener que aportar para la compra y reposición de los alimentos robados”, informó la directora Ester Garzón. Los robos en dicha institución educativa son muy poco frecuentes, al encontrarse alejada de ejido urbano e inserta dentro de terrenos privados pertenecientes al ingenio San Isidro, no era muy visitada por personas con fines de robo, pero todo eso cambió con el crecimiento poblacional hacia ese sector del municipio, ahora los barrios están mucho más cerca de la escuela. “Es el primer robo desde que soy directora, por suerte no se llevaron elementos de mucho valor, si bien los alimentos son importantes pero podrían haberse llevado computadoras, equipo de música o los tubos de gas, entre otras cosas”, expresó la directora, quien ayer tuvo que invertir en la reparación de todo lo dañado y la compra de otros elementos de seguridad. “Lamentablemente, no contamos con un tapiado perimetral, lo que me hace sentir insegura, no sabemos bien cuándo pudo haber ocurrido el robo, pero en base a ruidos y ladridos de perros podrían haber ingresado el sábado, lamentablemente estamos rodeados de cañaverales y nos quedó el temor de que esta situación se pueda repetir”.