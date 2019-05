Catherine Fulop: la drástica consecuencia que deberá afrontar por sus polémicos dichos

Luego de sus polémicos dichos sobre el Holocausto, Catherine Fulop recibirá capacitaciones de parte de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para instruirse sobre el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial.

En diálogo con la revista CARAS, la actriz se refirió al duro momento que le toca atravesar porque, según explica, no logró expresar de forma correcto lo que piensa. “Siento muchísimo y ojalá logren aceptar mis discullpas ya dadas. El error que cometí es grave y no tiene nada que ver con mi sentir. Quise hacer una observación con un hecho histórico que no tiene relación, no fue afortunado, y lo lamento muchísimo. Nunca hablé de un pueblo al que de hecho admiro y que ha podido salir adelante”, explicó Fulop.

Además, la mamá de Tiziana y Oriana Sabatini se refirió al duro momento que le toca pasar por la grave situación política, social y económica de Venezuela, su país natal y donde vive parte de su familia. “No estoy pasando un buen momento porque mi país está siendo torturado, asesinado y es duro para mí. No se entendió nada de lo que quise decir porque no se entendió bien. Espero que puedan perdonarme y aceptar mis disculpas”, se sinceró la esposa de Ova Sabatini.

En diálogo con “Cada Mañana”, el ciclo de Radio Mitre que conduce Marcelo Longobardi, Fulop había dicho lo siguiente: “¿Por qué creés que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores (sic), lo más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela”.

En un comunicado, la institución judía expresó: “La DAIA, en representación de la comunidad judía argentina, manifiesta que frente a las agraviantes declaraciones vertidas el pasado jueves por Catherine Fulop, la entidad se ha puesto en contacto con la señora a fin de expresarle su repudio, al tiempo que se la ha propuesto realizar una capacitación sobre la temática de la Shoá (el Holocausto), a cargo del Centro de Estudios Sociales de la Institución, iniciativa que se ha comprometido a desarrollar como muestra de arrepentimiento y de formación”. "La DAIA considera que solo la educación, de generación en generación, puede mantener viva la memoria para que hechos aberrantes como el nazismo no se repitan”, finaliza el escrito.