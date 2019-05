Otra fuerte polémica por los casos de dengue en Tartagal

Con los supuestos casos de dengue hemorrágico en Tartagal, que el Gobierno provincial desmintió desde el primer momento, y los fuertes reclamos de esa comunidad para una mayor atención sanitaria, otra polémica se instala en relación al tema, esta vez con los fondos que envió la Provincia hacia ese municipio para combatir la enfermedad. El gobernador Juan Manuel Urtubey había indicado en su cuenta de Twitter que "si hacemos un repaso cronológico, el Gobierno provincial le transfirió en el último año al municipio de #Tartagal 2 MM de pesos para la compra de insumos para blanqueo, tareas de descacharrado y un producto para desinfectar pozos ciegos para eliminar larvas".

Contradiciendo estas expresiones, el diputado nacional Sergio Leavy salió al cruce y rechazó los dichos del mandatario.

"En lo que va de 2019 la Provincia no mandó un peso; tan es así que desde la semana anterior que hizo eclosión el tema del dengue, comenzaron a llamar para enviar los convenios con el municipio y en su apuro querían mandarlos para que el intendente interino lo firme y los devuelva", disparó Leavy.

"Pero tengo entendido que les dijo que no se hagan drama, que él va la otra semana y que no hay apuro. La verdad es que si en lo que va del año no mandaron recursos, no pasa nada si se espera una o dos semanas más", consideró el legislador nacional de Tartagal.

Más de 2 millones

Sergio Leavy explicó que "el municipio de Tartagal tiene contratada una brigada contra el dengue que lo paga la Nación que le envía los recursos a la Provincia. Se trata de unas 25 personas que todo el año trabajan en detección de vectores, limpieza de espacios públicos entre otras acciones".

El legislador nacional detalló que "para el pago de esos operarios que hasta el año pasado percibían $6.000 mensuales por esa tarea, la Provincia nos mandó para el año 2018, 2 millones 600 mil pesos con lo que se le abonó la contraprestación y que también se volcó en la adquisición de lo que necesitan para hacer su trabajo como herramientas, guantes, barbijos, combustibles entre otros elementos imprescindibles para hacer el trabajo".

Mecánica de trabajo

Cuando los brigadistas ingresan a algún domicilio, los propietarios firman las planillas donde consta el trabajo realizado. Esas planillas se envían a Salta para que desde allí transfieran los recursos destinados para ese fin específico. "No fueron 2 millones como expresaron las autoridades provinciales, sino un poco más, pero de este año no nos mandaron nada, de manera que todo esa erogación la está realizando el municipio y en 2019 los operarios perciben $8.000 de contraprestación".

"Cuando hizo eclosión el tema del dengue desde Provincia querían enviar los convenios para que el intendente interino los firme casi con urgencia, pero tengo entendido que les dijo que él mismo viajará esta semana y que unos días más no hacían la diferencia. Una vez que se firmen los convenios, recién ahí la Provincia seguramente comenzará a mandar los recursos que corresponden a 2019", precisó el legislador nacional.

Sin pacientes y con pacientes

Oficialmente la Provincia no volvió a hablar del número de casos de dengue en Tartagal. Las últimas cifras corresponden a fines de abril y dan cuenta de 194 casos confirmados y ninguno de ellos mortal, ni en la variedad hemorrágica. Horas después de darse a conocer estos índices, el ministerio de Salud difundió un video donde no había pacientes febriles en el hospital Juan Domingo Perón. Posteriormente Urtubey visitó ese mismo lugar y saludó a pacientes internados.

Luego de la visita del mandatario provincial y a través del decreto 542, el Gobierno formalizó la incorporación de nuevos profesionales para reforzar la atención sanitaria en el norte salteño.