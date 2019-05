Juego de Tronos: en Salta, fans se reúnen para comentar la serie

Dimensión Comics organi­za todos los domingos una reunión para ver en grupo un nuevo capítulo de la se­rie. “Con ‘Walking Dead’ in­ tentamos hacerlo, pero la serie se fue diluyendo. Con GOT comenzamos en un bar más chico, pero como venían los fans nos decidi­mos hacerlo en un lugar más grande. Ahora estamos en Balcarce y Necochea y en todas las presentaciones fue a lleno total”, cuenta Marcos Jándula, a la cabeza de Dimensión. “Yo lo vivo con mucha pa­sión. Y me parece que es una cosa que trasciende to­do, al seriéfilo, al que está metido en la cultura pop... Mucha gente sigue la serie por el guión, por los perso­najes, por los giros... En ocho temporadas se fue ha­ciendo esta trama para adultos, con elementos po­líticos y épicos que tienen que ver con la lucha por el poder. Sobre todo es que no sabemos cómo se irá a re­ solver. Hay miles de teorías de cómo va a terminar y eso hace tan interesante a la se­rie”, dice Jándula.

“Vemos que GOT es un fenómeno en sí mismo, único, no sé si va a pasar esto de que la gente quiere verlo en una juntada... Como si se tratara del sagrado partido de fút­bol. Una serie para ver en grupo, una cosa sin prece­ dentes. Hubo otras series que fueron un fenómeno como Lost, pero con GOT es diferente... Una ex presi­ denta como Cristina habla de la serie o se la menciona en distintos contextos que superan el ámbito del fan­dom. Got es un fenómeno particular sin dudas”, dice Marcos.

“La verdad que nosotros he­mos armado toda una cul­tura de ver una serie en un bar. Está también esa mez­cla de pasión y de auditorio de cine: se trata de ver un capítulo callado, pero en momentos especiales sale la euforia y hay festejos y aplausos y gritos. Las reac­ciones en vivo son fantásti­cas”, dice. “Todo lo que pa­sa en la juntada es buenísi­mo para los fans. Hay gente que viene aquí aunque ten­ga canal premium en sus casas.

El último domingo hubo cantantes salteños que hicieron los temas de la serie. Los cosplayer le die­ron un color particular. Y para el último capítulo se nos ocurrió un par de cosi­tas, como invitar a músicos de la Sinfónica para que ha­gan la música de la serie. Y seguro va a ser la última gi­ra del Trono de Hierro, una réplica que se hizo en Salta. Estamos planificando ma­quillar a alguien en vivo, habrá sorteos regalos y un debate para el infarto: se viene el penúltimo capítulo y las cartas están en la me­sa”.