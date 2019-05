VIDEO Lionel Messi reaccionó ante hinchas catalanes que le recriminaron la eliminación

Lionel Messi vivió un feo momento en el aeropuerto de Liverpool cuando tuvo un tenso cruce con hinchas del Barcelona que le recriminaron por la increíble eliminación del conjunto catalán de la Champions League.

Según informó Mundo Deportivo, La Pulga se retrasó por el control antidoping y se reencontró más tarde con el plantel del Barsa. Ya en el aeropuerto, a la medianoche de Inglaterra, el capitán reaccionó ante los gritos de un grupo reducido de fanáticos que le hicieron saber su malestar.

Messi no se bancó esta situación, reaccionó y fue a encararlos. Pepe Acosta, director de la oficina del jugador e íntimo del 10, debió interceder para que la situación no pasara a mayores. Otro grupo de simpatizantes, en cambio, salió a bancar al futbolista con aplausos y canciones.

these fans actually went to Messi at the airport. Fucking shameless pricks. I won't find it strange if Messi chose to leave at the summer.

