No sesionó el Concejo por la ausencia de ediles

"Ellos solo avisaron, no justificaron su ausencia, deberá aplicarse el reglamento interno, quizás descuentos o sanciones", así, de forma tajante, Simón "Jo" Tolaba, presidente del Concejo Deliberante de El Carril, se expresó sobre tres de sus pares que este lunes pegaron el faltazo al cuerpo para concurrir a una acto en homenaje a Eva Perón en Chicoana.

Los martes por la mañana se convoca a la labor parlamentaria como debate previo a la sesión ordinaria del lunes a las 8 de la noche. Los ediles justicialistas Walter "Pote" Torres y Milagros Altamirano estuvieron ausentes. Se les sumó de forma sorpresiva el renovador Marcelo Cala. Según el reclamo de Tolaba, dos ediles anunciaron su ausencia por medio de una nota ingresada al Concejo recién a las 9.45 de la mañana; cuando la reunión de labor parlamentaria es a las 11 de la mañana. En la nota avisaban su ausencia los justicialistas Torres y Altamirano. El renovador Cala no justifico su ausencia.

"Hay temas importantes para la comunidad. A mí me llamaron la atención cuando concurrimos a un acto de la Municipalidad de El Carril en el mismo horario de la sesión. Ahí fuimos invitados a un acto oficial. Ahora la actividad no tenía invitación oficial y nadie fue avisado como corresponde", contó el presidente de Concejo, que también es justicialista.

Las ediles Claudia Vargas y Fernanda Yazbek son renovadoras y estuvieron presentes en la labor parlamentaria. El presidente interino Simón "Jo" Tolaba convocó como todos los martes a sus pares a labor parlamentaria para fijar el orden del día de la sesión de las 8 de la noche de este martes. Eran las 11 de la mañana pero estaban ausentes tres ediles.

Los concejales justicialistas carrileños se fueron a Chicoana para celebrar los 100 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón. "Dieron aviso pero no justificaron su ausencia. Sin labor parlamentaria no hay orden del día. Es decir que si no estaban presentes sabían que no iba a ser posible la sesión"

Sin quórum

Al no haber quórum para la labor parlamentaria, que es obligatoria, no se realizó la sesión del día, que corresponde los martes a las 20 horas. Sin importar la temática del orden del día, los ediles gastaron su tiempo en una celebración partidaria, en desmedro de los intereses de los vecinos de El Carril. No es la primera vez que pasa con el Concejo Deliberante de El Carril, tildado como tibio a la hora de las decisiones serias.

El concejal Tolaba, presidente del Concejo, es justicialista, estuvo esperando como marca el reglamento interno del cuerpo. También lo hicieron las ediles renovadoras Claudia Vargas y Fernanda Yazbek. Llama la atención que el renovador Marcelo Cala se haya colgado el "mote" de peronista, cuando pertenece al Frente Renovador, y acudió junto a Torres y Altamirano al acto de Chicoana. En la foto principal del aniversario surge la presencia del intendente Ivetich junto a los ediles de Chicoana y el El Carril. Eso también llamó la atención.