Beckham, sancionado por manejar con el celular en la mano

El exjugador fue sancionado por un tribunal y no podrá conducir durante seis meses.

El exfutbolista David Beckham no podrá conducir durante seis meses como castigo por manejar su auto por Londres utilizando el teléfono móvil, según dispuso este jueves un tribunal británico.

La corte de magistrados de Bromley, en el sudeste de la capital británica, impuso una penalización de seis puntos en el carné de conducción al también modelo publicitario, que se suman a otros seis que ya tenía por infracciones anteriores de exceso de velocidad.

Beckham, de 44 años, admitió en una vista previa haber usado el móvil mientras conducía su coche de marca Bentley por la céntrica calle londinense de Great Portland el pasado 21 de noviembre, cuando fue fotografiado por un británico.

El ex capitán de la selección de Inglaterra compareció hoy en persona ante el tribunal pero no realizo declaraciones a la prensa. La jueza que actuó le impuso además una multa de 750 libras (unos 870 euros) más la obligación de pagar parte de los costas del proceso.