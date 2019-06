Morales, bien proyectado a nivel nacional

Jujuy no fue la excepción: casi todos los oficialismos provinciales que se sometieron este año a elecciones se impusieron en las urnas y ratificaron su continuidad. El único caso donde eso no ocurrió fue en Santa Fe, donde el peronismo le ganó las Paso al socialismo pero aún resta determinar qué pasará en las generales.

GERARDO MORALES se transformó ayer en el primer gobernador de Cambiemos que le da un triunfo al Gobierno nacional, luego de una serie de derrotas en Córdoba, San Juan, Tucumán, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chubut, Misiones, La Pampa y Santa Fe.

Tras el escrutinio de anoche, el mandatario jujeño quedó posicionado claramente como uno de los dirigentes radicales más taquilleros del país, acentuando así su influencia a nacional a días del cierre de las candidaturas. Tanto es así que Morales, que viene reclamando más peronismo en Cambiemos y tomando distancia de la Casa Rosada, será recibido mañana en Buenos Aires por Macri, quién buscará nacionalizar el resultado para exhibir alguna victoria ante la opinión pública.

¿Por qué los partidos gobernantes están reteniendo el poder en casi todos los distritos? Uno de los motivos centrales tiene que ver con la decisión de separar las elecciones de las nacionales, generando así un debate exclusivamente local y alejado de la crisis económica que padece toda la Argentina, y que también afecta a la gestión de los gobernadores.

Al igual que ocurrió en la mayoría de los distritos, Morales se despegó de la figura de MAURICIO MACRI y ni siquiera usó los colores de Cambiemos en sus afiches. Tampoco hubo visitas de ministros nacionales ni de referentes del Pro, en un claro intento por provincializar la elección y no quedar pegado a la declinante imagen positiva del jefe de Estado.

La proyección nacional del mandatario jujeño no es un dato menor para sus futuras aspiraciones, ya que en 2023 no podrá volver a pelear por la gobernación y su destino político podría mudarse entonces definitivamente a Buenos Aires. La diferencia que obtuvo el oficialismo en Jujuy también tiene otra explicación política, que es la división del peronismo en cuatro frentes y la enorme cantidad de colectoras que respaldaron al gobernador. La diversidad de candidatos justicialistas que se dio en la provincia contrasta con la unidad del partido que se vino consiguiendo en muchas otras jurisdicciones como Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y San Juan, entre otras. Si bien es cierto que Morales cosechó anoche un porcentaje menor de votos que en 2015, también lo es que el contexto político era diametralmente opuesto al actual. La crisis económica todavía no se había profundizado y había aires de cambio también a nivel nacional. En 2015, identificarse con Cambiemos era una ventaja, aunque hoy parecería un salvavidas de plomo.