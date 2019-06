NBA: Golden State Warriors le aguó el festejo a los Raptors

La fiesta estaba preparada. Y la carta era tentadora: los Raptors de Toronto recibían a los Golden State Warriors, con la serie 3 a 1 a su favor y ante una oportunidad histórica para firmar el primer anillo no estadounidense en los más de 70 años de historia de la mejor liga del mundo. Solo tenían que ganar y eso no pasó, porque la visita se llevó el triunfo por 106 a 105. El jueves en Oakland, California, será el sexto juego.

La fiebre se podía ver desde varias horas antes del juego en el “Jurassic Park” de Toronto, el pabellón de los Raptors, donde se juntan los hinchas que no tienen entrada para vivir los partidos en pantalla gigante. Es que las 20 mil localidades del Scotiabank Arena (anteriormente conocido como Air Canadá Centre), estaban completamente agotadas.

El primer cuarto fue a favor de los Warriors, quienes salieron con todo y se llevaron un contundente 34 a 28, con la cuota goleadora de Stephen Curry, que en ese período hizo 14 puntos. Lo siguió Kevin Durant con 11.

Por el lado de los Raptors, quien más veces acertó en el tramo inicial fue Marc Gasol, con 10 tantos.

En el segundo cuarto hubo un lamentable hecho: Durant volvió a resentirse de su lesión en el gemelo y fue llevado a los vestuarios sin poder caminar, por lo que se perdió el resto del partido y de la serie final.

Hasta ese momento los Warriors dominaban ampliamente el partido, pero de a poco los Raptors comenzaron a crecer y empataron el parcial 28-28. Los equipos se fueron al entretiempo con la ventaja de la visita por seis, 62 a 56 y con Curry como el máximo goleador del primer tiempo con 23 puntos.

Tras el entretiempo, los fanáticos esperaban que en el Scotiabank Arena comience a cambiar el trámite del partido, pero los Raptors y los Warriors sacaron el pie del acelerador y empataron 22-22 el tercer cuarto, siempre con la cuota goleadora de Curry, que llegó a 26 tantos, para la visita y una gran intervención de Klay Thompson (20).

En los canadienses, Gasol siguió al frente con 17 puntos, seguido por Kawhi Leonard (14) y Pascal Slakam (12).

El cuarto decisivo fue infartante. Los Raptors salieron decididos a cerrar la serie, pero los Warriors hicieron todo para impedirlo.

A 5 minutos del final, los canadienses lograron pasar al frente por primera vez en el partido, pero a falta de un minuto Golden State lo dio vuelta nuevamente.

Los segundos siguientes fueron con muchos nervios y el juego cerró 106 a 105 para que la visita se achique la serie y vuelvan a verse las caras el jueves, en el Oracle Arena de Oakland, California, la casa de los Warriors. Curry fue la gran figura con 31 tantos.

Si ese día gana el local, el séptimo y último juego será el domingo en Toronto, mientras que si los Raptors consiguen la victoria, serán los flamantes campeones de la NBA.