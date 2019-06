Los Pumitas vs. Francia, hoy

El seleccionado argentino de rugby Sub-20 se medirá hoy con el de Francia, en partido válido por la tercera y última fecha de la etapa clasificatoria del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

El partido se disputará a partir de las 13 en el hipódromo de Rosario. Habrá televisación de la señal de ESPN.

El combinado albiceleste, dirigido por José Pellicena, reúne 6 unidades y está segundo en el grupo A, luego de una derrota ante Gales (25-30) y una contundente victoria sobre Islas Fiji (41-14).

Por su lado, el elenco galo, campeón de la edición 2018 del torneo, lidera la llave con 10 puntos, como consecuencia de haberse impuesto en los dos encuentros anteriores: 36-20 a Islas Fiji; 32-13 a Gales.

Los Pumitas podrán contar con Joaquín de la Vega Mendía, debido a que el comité disciplinario desestimó la citación por “tackle peligroso” ante Islas Fiji y no le aplicó la consabida tarjeta roja.

En tanto no actuarán por diversas lesiones ni el centro Santiago Chocobares (traumatismo en la rodilla izquierda) ni el back Ramiro Gurovich (fractura mínima con desplazamiento en la mano izquierda). Sus reemplazantes serán Mariano Muntaner y Francisco Jorge, respectivamente.

“Francia es un equipo que juega muy bien y sabe ocupar muy bien el ancho de cancha”, sostuvo Ignacio Mendy, quien con dos tries en su haber es el tryman de Los Pumitas.