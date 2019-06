Sortearon adversidades y ahora quieren el título de boxeo

La “Noche de campeones”, tendrá una programación especial de boxeo este viernes desde las 22 en el club San Martín, porque los puños se mezclarán con historias de vida. Es el caso de la pelea por el título unificado entre Fabián “Boga” Tello y Daniel “La Muerte” Escobar, en un combate de superpesados.

Tello es el campeón salteño y Escobar ganó el título de las escuelas municipales. El ganador se quedará con el cinturón unificado, en uno de los tantos enfrentamientos que habrá en la calle República de Siria 49.

Si bien hay una diferencia de edad importante entre ambos, porque “Boga” tiene 23 años y “La Muerte” le lleva 10 años, ambos tuvieron que superar adversidades y se refugiaron en el boxeo para poder salir de los malos hábitos.

Tello contó que hace cuatro años inició su camino en el boxeo. “Fue para alejarme de la calle, me había mandado algunas ‘macanas’ y no quería volver a la cárcel. Empecé a entrenar en la escuela de Cirilo Gil y el boxeo me abrió otra mentalidad”. En su último combate venció por puntos a Mario “Chiquito” Rojas y se consagró campeón provincial.

Escobar nació en Villa 20 de Junio, una de las zonas de mayor vulnerabilidad en la capital salteña. “Peleo hace más de 13 años, pero tuve algunos parates por diferentes cuestiones, una es por las adicciones”, dijo a este diario.

“La Muerte” también enfrentó problemas familiares y una lesión tras un accidente de tránsito. Sin embargo volvió con todo y derrotó a Daniel “Carnicero” Castro para quedarse con el cinturón de las escuelas municipales.

El combate entre ellos no será el estelar, porque la pelea principal estará a cargo de dos profesionales: el cordobés radicado en Catamarca Lucas Báez, ante el local Juan Pablo “Cocinero” Parada, en una pelea hasta 57 kilos.

Luego será el turno del semifondo entre Nicolás Monteyano y Dante Ajalla (hasta 60 kilos). Cabe destacar que Monteyano fue sparring del campeón argentino Fernando “Pumita” Martínez.

Escobar y Tello se enfrentarán antes de la pelea principal, pero aseguraron que será uno de los principales atractivos de la noche.

“Voy a ir al frente, tengo hambre de gloria y cuento con un gran estado físico”, sostuvo “Boga”, quien actualmente entrena en el Boxing Club. “La Muerte”, quien ajusta detalles en Maravilla Gym, explicó que “por la edad que tengo, no voy a tirar piñas por tirar, daré en el momento justo, pero también voy a ir para adelante, a no especular”.

Habrá un total de 14 peleas, 13 en el ámbito amateur (dos femeninas) y una profesional.

Las entradas pueden conseguirse en el pasaje Panana 35 (Boxing Club) o pueden comunicarse al 387 5805751. El viernes en las boleterías del club San Martín. La popular tiene un costo de $150 y el ring side sale $250. Comienza a las 22 en punto.