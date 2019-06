Caso Huergo: enviaron a la Justicia Federal otra denuncia

La causa contra el empresario Matías Huergo sigue sumando capítulos. Ayer se conoció que la fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, remitió a la Fiscalía Federal 1 una nueva denuncia vinculada con la causa, contra el detenido empresario por asociación ilícita tributaria.

La fiscal fundó la remisión de la denuncia, que por cierto tiene ribetes llamativos, recibida en el ámbito de la Procuración General de la Provincia; en la opinión que emitió sobre la competencia el 16 de mayo pasado. Entonces reintegró en devolución el oficio y la resolución remitidos por el juez federal Julio Leonardo Bavio, ambos vinculados con la misma causa. El tema es que la Cámara Federal aún no definió si esta causa sigue su camino en la Justicia Federal, como hasta ahora, o se remite una parte al fuero provincial.

Es que más allá del tema tributario, en la resolución que emitió la Justicia Federal se habla de posibles retornos y direccionamiento de obras del municipio, Aguas del Norte y la Provincia hacia empresas ligadas a Huergo.

Nueva denuncia

Esta denuncia fue presentada por el abogado Guillermo Mauricio Alberto, contra Matías Huergo, y además apunta directamente contra el intendente Gustavo Sáenz, otros funcionarios y empresarios del entorno de Huergo.

"Exacciones ilegales, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociación incompatible con el ejercicio de funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública", es la caratula inicial de la denuncia.

En diálogo con FM Pacífico, el abogado Alberto se mostró indignado por el paso de la causa a la Justicia Federal. Y agregó que su denuncia, más allá de involucrar a las mismas personas, tenía que ver con la obra eléctrica que tendría que haber realizado en el parque Independencia la empresa Arcadio, propiedad de Matías Huergo. El abogado detalló las certificaciones en tiempo récord y los pagos que se hicieron hacia Arcadio. Y aseguró que en el lugar no se hizo nada.

Dos periodistas fueron absurdamente incluidos en la lista de denunciados

La nueva denuncia vinculada a la causa Arcadio fue remitida a la Justicia Federal con un insólito ingrediente.

Los nombres de los periodistas Antonio Oieni (El Tribuno) y Camila Binda (AM 750) aparecieron mezclados en la larga lista de funcionarios y empresarios denunciados.

Los primeros en advertirlo fueron los conductores de “El Magazine” de FM Pacífico, Roberto “Tito” De Vita, Héctor Alí y Romina Hernández, quienes llamaron al abogado denunciante, Guillermo Mauricio Alberto, para interiorizarse sobre los detalles de su presentación.

El letrado sostuvo que, poco antes de la entrevista radial, se dio cuenta del desliz que prometió enmendar. “Hubo un error de tipeo a la hora de configurar la carátula de la denuncia, así que estoy yendo para mi estudio para corregirlo con una nota que presentaré ante la Justicia para que los saquen inmediatamente (a ambos periodistas) del listado de denunciados”, puntualizó Alberto.

Ante una de las preguntas, el abogado afirmó: “Al escrito yo no lo presenté así”. De ese modo, cargó las tintas sobre los funcionarios actuantes de la Fiscalía en la que radicó su denuncia.

Alberto explicó que, sin acceso al expediente penal, argumentó su presentación con 17 artículos periodísticos. Dijo que entre la documentación resaltaban notas “de los dos periodistas que, claramente, no están denunciados”, sino que “han contribuido al esclarecimiento de la verdad en este caso”, recalcó el letrado.

La lamentable confusión podría haberse evitado con una atenta lectura de la denuncia, tanto de parte del letrado que la presentó como de los funcionarios que la recibieron, en la Ciudad Judicial, antes de remitirla a la Justicia Federal.