Reclamo por mercadería para comedores y merenderos generó tensión en el CCM

Momentos de tensión se vivieron ayer en el Centro Cívico Municipal (CCM) cuando manifestantes que pedían alimentos bloquearon las áreas de acceso.

Desde las 11, miembros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) conformada a su vez por otras organizaciones sociales tales como "Dignidad", "Poetas Sociales", "Pueblo Rebelde", "Octubre", "Ola", "Pueblo Unido" y "Seamos Libres" se instalaron en las puertas vidriadas internas y los portones externos del edificio e impidieron que contribuyentes y funcionarios salieran del lugar. Pedían mercadería para comedores y merenderos y exigían una reunión con el intendente capitalino.

Javier Rocchetti, referente de CTEP y miembro de Poetas Sociales explicó: "Decidimos tomar esta medida de fuerza debido a la falta de respuesta y cumplimiento de las promesas que habían asumido diferentes funcionarios de la gestión del intendente Gustavo Sáenz".

Según el dirigente, desde el municipio se habría prometido a acompañar con mercadería a los comedores y merenderos que sustentan la alimentación de niños humildes, pero no lo hicieron.

"No hace falta explayarse sobre la situación económica que estamos viviendo en las cooperativas que funcionan en la Confederación. La agrupación que integro, Poetas Sociales, tiene cinco comedores y 22 merenderos a los que asisten 1.900 personas. El resto de las organizaciones tiene sus comedores también", expresó. Y recalcó: "No estamos pidiendo dinero sino el acompañamiento y presencia de los funcionarios".

No es la primera vez que CTEP se manifiesta en el CCM. Ya lo hizo al menos unas tres veces anteriormente. Al ser consultado sobre hubo mejoras luego de las anteriores protestas, Rocchetti respondió que no. "No hay reuniones. Hay una falta de respuesta por parte de todos los funcionarios de la Municipalidad. Nos reunimos con ellos el 10 de abril y se habían comprometido con nosotros, pero hasta el día de hoy no se resolvió nada. No atienden los teléfonos ni responden nuestros mensajes", dijo.

Otra joven de la misma agrupación, Micaela, aseguró que "Pablo Outes desde abril nos prometió mercadería para los merenderos y comedores y no nos cumple ni siquiera la mitad. Además necesitamos limpiar lugares verdes y no nos dejan porque ponen a su amigos o familiares. Queremos módulos alimentarios. Presentamos los papeles en octubre pasado y no hay solución. Ni siquiera Pan Casero nos quieren dar. Somos más de 500 familias en esta situación".

"Nos queremos reunir con el intentente, ya que nos dimos cuenta de que las palabras de los funcionarios no valen", recalcaron.

Operativo policial

Policías motorizados, Infantería, Bomberos y Criminalística se desplazaron hacia el CCM y formaron cordones en los portones, en la parte interna del predio.

Cerca del mediodía eran alrededor de 200 personas las que bloqueaban los ingresos y cortaban la avenida Paraguay, según un informe policial. En el estacionamiento hubo gritos e insultos. Madres desesperadas con niños, periodistas que estaban trabajando en una cobertura y vecinos que habían ido a hacer trámites rogaban a los manifestantes que los dejaran salir, pero solo pudieron pasar a las mujeres con niños y trabajadores de medios.

Alrededor de las 14.22, la CTEP acordó con el jefe de Gabinete, Luis María García Salado, abrir los portones. El funcionario recibió a seis dirigentes y analizó un petitorio. Participó también de la reunión la Secretaría de Desarrollo Social, Guadalupe Colque.

"Luego de que madres, niños y padres tuviéramos que esperar casi tres horas y media, nos atendió García Salado. Le planteamos que Pablo Outes, Ricardo Villada y Darío Madile se habían comprometido desde hace tiempo, de hecho hay expedientes que datan de julio de 2018, a darnos solución pero hasta hoy no la recibimos", indicó Rocchetti, referente de CTEP.

Y agregó: "García Salado nos dijo que se iba a ocupar de nuestra problemática y que entre el viernes y lunes que viene nos tendrá una respuesta".

"Queremos aclarar también que quien cercó la Municipalidad e impidió la entrada y salida de la gente, empleados y funcionarios fue la Policía porque fueron los efectivos los que armaron cordones alrededor de los portones y no dejaban salir a nadie", culminó el dirigente.