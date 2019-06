Dicen que hinchas violentos tienen “protección”

El clásico entre Atlético Cerrillos y Deportivo La Merced sigue dando que hablar, no por el resultado deportivo, sino por las agresiones originadas por un grupo de inadaptados sociales a quienes les pagan colectivos y alcohol cada vez que se trasladan a seguir al supuesto equipo de sus amores. Algunos aseguran que la política local apaña a los agresivos.

El domingo pasado terminó con un partido suspendido, una docena de denuncias por roturas de vehículos, una mujer policía lesionada y un joven con fracturas en sus piernas productos por la pedrea que recibió en inmediaciones de la cancha de Cerrillos.

La policía tiene individualizados a los violentos de un sector y del otro. También la dirigencia de la Liga de Fútbol del Valle de Lerma no escatimará en sanciones disciplinarias. Pero también surgió la intromisión política en esta batahola. “Alguien debe dar explicaciones de todo esto. El diputado Ábalos (Mario) subió a una red social fotos de los colectivos que pagó para trasladar a un grupo de supuestos hinchas de La Merced. Resulta que esos sujetos, dice la policía, están sindicados como algunos de los provocadores de esta batahola. Estaban alcoholizados y violentos con todos. Por fortuna hubo heridos solamente. Pudo haber sido peor el desenlace”, contó el diputado Alberto Abadía de la jurisdicción de Cerrillos y La Merced.

La pedrea se originó desde afuera de la cancha por un grupo de sujetos ebrios a los cuales se les impidió el ingreso al espectáculo deportivo. En pleno partido de fútbol el cascoteo llegó al interior del club Atlético Cerrillos. “Sobre la ruta 36 había tres colectivos y algunas camionetas. De ahí salieron esos agresivos sujetos. No creo que Ábalos les haya pagado el traslado para hacer desmanes desde afuera de la cancha. Estos sujetos son agresivos en donde sea. Como les impidieron el ingreso quisieron desquitarse. Fue tremenda la batahola. Vamos a tomar medidas desde la Liga del Valle de Lerma”, contó Javier Muruaga, presidente de la Liga de Fútbol del Valle de Lerma.

Todos identificaron al grupo violento que inició los desmanes. Pero el otro grupo antagónico respondió desde adentro de las instalaciones del club. “Están identificados como simpatizantes de La Merced, y de Cerrillos. En reunión del consejo directivo vamos a tomar medidas. Esto nunca ocurrió. Tampoco debe volver a ocurrir”.

Los vecinos de la cancha de Cerrillos, apegados a la ruta 36, enviaron fotos y su dramática experiencia vivida el domingo a la tarde. “Que los dejen afuera por un año sería lo más correcto y así aprenderán. Por culpa de unos cuantos inadaptados el fútbol se ve empañado...”, cuenta Andrea

Y otro mensaje: “Son los mismos de siempre, les compran vino y les pagan el transporte. Eso no son nuestros hinchas, son delincuentes protegidos por políticos”, añade Enrique de La Merced.

La policía los tiene identificados pero no los encuentra. Mientras los damnificados por las roturas de vehículos piensan en realizar acciones legales contra el club de Cerrillos y la Liga de Fútbol.