Prohibieron realizar el Festival de la Patria Grande en la zona del monumento a Güemes

Finalmente el festival de la Patria Grande no se realizará en la zona del monumento al General Martín Miguel de Güemes. Desde la subsecretaria de Control Comercial informaron al Gobierno provincial que el evento deberá realizarse en otro lugar. El motivo se debe a la quejas de vecinos de la zona quienes mediante la presentación de videos y fotos mostraron como muchos frentes de casas son utilizados como baños públicos aparte del pésimo estado en el que queda el lugar tras la finalización del evento que convoca a un gran número de espectadores.

En diálogo con El Tribuno, Nicolás Avellaneda, Subsecretario de Control Comercial, explicó que “ayer ingresó una nota por parte de los organizadores con el aval del Gobierno de la Provincia y apenas ingresó nosotros le notificamos por escrito que no se puede realizar porque existe una presentación judicial que hicieron entre 2017 y 2018 un grupo de vecinos planteando puntualmente este tipo de festivales”.

Avellaneda explicó también que no se canceló sino que se pide que sea trasladado a otro lugar. Aclaró también que el reclamo de los vecinos no se debe solo a este festival sino a cualquier evento que se realice en la zona y que convoque a una gran cantidad de gente.

Por el momento resta definir a dónde se trasladará el tradicional festival, el Parque Bicentenario y el Centro de Convenciones suenan como las opciones más fuertes .

El evento que para este año presenta una cartelera más que atractiva contará con la presencia de: Los Tekis, Canto 4, Oficial Gordillo. Vallistas, Perro Ciego, Gauchos de Acero, Los Izquierdos de la Cueva, Gabriel Morales, Cabales y Coni Martínez. Cabe destacar que además ese mismo día a las 9 en el Monumento al General Güemes tendrá lugar el histórico desfile cívico y militar.