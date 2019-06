El running empodera: 10 claves para empezar a correr

Fabiana Hasbani, la runner de 53 años creadora de Empower Run Girls.

Haga frío o calor, casada o soltera, con trabajo o sin, de buen o mal humor, en Argentina o en Shanghai, al asfalto no le importa. "Lo grandioso de correr es que sos vos con tu cuerpo, tu mente y tu alma. ¡La magia del running es que es terapéutico! A veces salís bajoneada en el peor día de tu vida y cuando estás corriendo la mente se aclara. Todos los problemas que tenías en el bocho se van solucionando. A veces se me caen las lágrimas mientras corro… Pero la regla es que siempre volvés mejor de lo que salís. Alivia. Y después querés volver a sentir ese placer, así que lo terminás necesitando", asegura Fabiana Hasbani (53), la creadora de Empower Run Girls (@empowerun.girls en Instagram), un grupo de corredoras que debutó hace apenas un año y ya tiene más de 1000 chicas entre las presenciales y las que siguen sus planes a distancia.

LA CLAVE DEL ÉXITO. ¿Sabés cuál es la clave del éxito de este team? Que la propia fundadora fue una de las mujeres que, gracias al running, logró desprenderse de años de autosometimiento y pudo convertirse en la protagonista de su propia historia de vida.

"Yo me gradué en Derecho con honores, pero el mandato familiar y cultural era abandonar todo por la familia. Primero fue para seguir a mi marido a laburar a Nueva York y, una vez que volvimos, para criar a nuestras cuatro hijas. Vivía recluida en mi casa. Lo único que hacía por mí era salir a correr. Desde 1989, primera vez que me puse las zapatillas, nunca más paré. Esos pequeños momentos de libertad y conexión conmigo me daban la fuerza necesaria para volver a mi casa –recuerda como si apenas reconociera a esa mujer sumisa que supo ser–. Y el año pasado, cuando me encontré con mis cuatro hijas crecidas (Nicole tiene 26, Flor 24, Marina 22 y Cande 16), me agarró una angustia existencial. ¡Era hora de hacer algo conmigo! Ojo, no estoy renegando de la familia… pero también tengo derecho a ser mujer y tener una vida. Al día de hoy me cuesta un montón reeducarme y no sentir culpa por haberme reconstruido".

“Hay que animarse a salir, y correr”. El pequeño gran consejo de Fabi Hasbani para las que estén pensando en empezar a correr.

NACIDA PARA INSPIRAR. Fabi decidió compartir con el resto de las mujeres la herramienta que a ella la había empoderado: el running. "El lema de Empower Run es mujeres no competitivas que quieran pasarla bien y sentir que pueden –explica esta motivadora natural- Yo no quiero vivir para el deporte. Quiero entrenar para sentirme linda, estar saludable y ser más feliz".

En febrero de 2018 decidió abrir un grupo con sus propias reglas. "Empecé a invitar a amigas y conocidas que tuvieran ganas de correr a juntarse conmigo en El Rosedal todos los días con la simple meta de divertirnos. Y así empezamos. Al principio éramos cinco… Ahora somos más de mil de todo el mundo corriendo con una misma pasión. ¡Jamás pensé que íbamos a llegar tan lejos!".

¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en empezar a correr? Que se anime a salir. Hay muchas chicas que sienten vergüenza a la hora de ponerse un short y una remera… Pero hay que empezar por alguna parte: de a poquito, mechando caminatas con trotes. Y nunca es tarde. De hecho, correr es eterno. Obvio que las que son más grandes van a correr más lento que las chicas, pero éste es un deporte para competir con uno mismo.

10 TIPS PARA EMPEZAR A CORRER.

1. Ponete objetivos cortos y con intervalos de caminatas. Con el tiempo andá aumentando las duraciones de running.

2. Al principio corré sin presiones de distancias o tiempos. Aprendé a escuchar el cuerpo. ¡A veces menos, a veces más.

3. Si podés mantener una conversación es signo de que el ritmo es adecuado.

4. Respetá los tiempos de recuperación para evitar lesiones (lo ideal para empezar sería día por medio).

5. Comenzá con un trote corto –que demanda menos energía– y luego andá agilizando la marcha. Para ir pensando en una técnica lo más cercana a la perfección: observá a un niño correr y tratá de imitarlo.

6. Buscá terrenos suaves –de pasto o tierra– para reducir el impacto sobre las articulaciones. Un detalle no menor: usá siempre buenas zapatillas de running.

7. Mantenete siempre bien hidratado y tomá sorbos pequeños de agua.

8. Para correr no sólo se necesitan piernas fuertes y rápidas, también es clave tener un cuerpo equilibrado, especialmente el core (abdominales, espalda baja y músculos de la cadera).

9. Realizá movimientos de brazos relajados –no bruscos– a los costados del cuerpo y no lo cruces por delante.

10. NUNCA te saltees los ejercicios de flexibilidad y elongación, sobre todo al final de cada entrenamiento.

textos AGUSTINA D'ANDRAIA (@agusdandri) fotos DIEGO SOLDINI