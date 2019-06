Desde muy temprano arrancaron las invocaciones a San Antonio, pidiendo novio

Hoy desde las primeras horas de la mañana, muchos salteños y salteñas comenzaron con las invocaciones a San Antonio, pidiendo novio repitiendo una y otra vez la frase: “Que lo olvidado sea recordado, que lo perdido sea encontrado y que lo alejado sea acercado”.

La tradición marca que luego deben rezar tres Padrenuestros, tres Avemarías y un Gloria. “La fe hace milagros”, contó un sacerdote durante un sermón referido a este ritual.

Hasta el Papa Francisco hizo referencia, a modo de narración simpática, al santo invocado: “Cuando tienen 20 años, le piden a San Antonio que venga, que tenga y que convenga”. Luego a los 30 años, si no ha llegado (el novio/a), vuelven: “San Antonio, que venga y que tenga”. Y a los 40: “¡San Antonio, que venga, como sea!”.

Los testimonios son muchos y muy variados, por ejemplo el de Martín, más conocido como Tincho, de barrio Casino, quien hace algunos años se apromesó al santo: “Era increible, no pegaba una. Al principio lo tomé como un juego y pensé, además, que era cosa de mujeres. Pero me animé y le pedí a San Antonio una novia y llegó como por arte de magia. Me hizo realmente feliz y comparto la vida con ella”.

Marcelo Lenes, de Belgrano al 2000, aclaró que la invocación también puede ser realizada por divorciados y separados. "Aquí lo importante es encontrar pareja, no importa el estado civil que se transite", señaló.

La oración de los enamorados

“Gran amigo san Antonio, tú que eres el protector de los enamorados, mírame a mí, mi vida, mis deseos. Defiéndeme de los peligros, aleja de mí los fracasos, las desilusiones, los desencantos. Haz que yo sea realista, que tenga confianza, sea digno(a) y alegre. Que sepa caminar mirando el futuro y en la vida de a dos con vocación sagrada para formar una familia. Que mi noviazgo sea feliz y mi amor sin medidas. Que todos los novios procuren mutua comprensión, la comunión de vida y el crecimiento en la fe.

Amén.