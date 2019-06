Por la crisis, la nueva changa de Silvia Süller: cobra 100 pesos por sacarse fotos con sus fans

Desde principio de año Silvia Süller manifiesta que atraviesa un difícil momento económico. Tras no encontrar trabajo, la mediática decidió implementar distintas estrategias para poder juntar algunos pesos, que sorprendieron a sus fanáticos.

Una de ellas fue cuando a través de su cuenta de Twitter pidió 100 mil dólares para comprar su departamento. "Hace 33 años que entro en sus hogares. Me quieren, los quiero. ¿Me ayudaría alguien? No es joda ni se me caen los anillos", expresó la ex vedette.

Sin embargo, en esta oportunidad comunicó que comenzaría a cobrarle 100 pesos a todos aquellos que quieran sacarse una foto con ella."En esta tarde horrible nada mejor que pasea por el shopping Abasto y de paso cañazo. Todos van al shopping apara verme y fotografiarse. Aviso... la foto 100 pesos. Hay que vivir y dejar vivir. Secos o miserables egoístas abstenerse", escribió en Instagram.