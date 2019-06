Reyes: “Es mi tercera final y ojalá sea la vencida”

“Persevera y ...”. Fabricio Reyes está muy cerca de completar esta célebre frase y finalmente cumplir su sueño y de los hinchas de Central Norte de lograr el ascenso al Federal A mañana, frente a Guaraní Antonio Franco de Misiones, en el partido revancha de la final que se disputará desde las 17 en el Martearena.

La Perla Reyes llegó al club de barrio norte en el año 2016 con hambre de gloria y el objetivo de dejar su huella en el club de sus amores.

Defendiendo la camiseta del cuervo luchó, se cayó y volvió a ponerse de pie. El oriundo de Luis Burela jamás bajó los brazos, se convirtió en uno de los jugadores más queridos y la vida le dará una nueva oportunidad de hacer historia.

“Estamos tranquilos pero la ansiedad también juega mucho. Veo el movimiento de la gente, te saludan en la calle y alientan para el domingo. Tratamos de estar tranquilos y pensar en el partido, nada más”, expresó Reyes en la previa del duelo con el franjeado, en diálogo con El Tribuno.

El máximo goleador de Central Norte tiene experiencia en este tipo de definiciones, aunque los resultados hasta aquí fueron negativos. Fue parte de los dos intentos frustrados de ascenso, en las finales que el cuervo perdió con Huracán Las Heras (Mendoza) y luego con Racing de Córdoba.

“Es mi tercera final y ojalá sea la vencida. Estoy más tranquilo, sé que el domingo voy a convertir, mi estrellita me guiará y dará el ascenso”, dijo Reyes emocionado recordando a su hija.

El delantero azabache atraviesa por una racha negativa, con tres partidos sin marcar y espera cortarla en el partido más importante del torneo. “Como delantero me incomoda no marcar, más en estas instancias donde los goles son amores, pero llegarán las alegrías”, dijo Fabricio con optimismo.

La Perla Reyes atravesó un año muy difícil en lo personal (la pérdida de su hija), pero aún así y gracias al apoyo de sus compañeros y familia continúa adelante.

El significado de alcanzar el sueño de ascenso tiene una connotación especial para el atacante: “La satisfacción será doble por todo el sacrificio que hice, me pasaron muchas cosas este año, ojalá este ascenso venga bien coronado”, expresó con emoción.

Las expectativas para la revancha con Guaraní son diferentes con respecto al trámite que se vio en Misiones: “Cambiará mucho el partido, tendremos más espacios y vamos a hacer nuestro juego, el Martearena es mucho más grande que su cancha, no será todo pelota por arriba, vamos a crear situaciones”, opinó el goleador de Central Norte, sin entrar en el terreno de la subestimación: “Ellos tienen lo suyo, jugadores como (Hugo) Troche y ahora creo que jugará (Juan) Lazaneo, sabemos cómo tenemos que marcar, nuestra defensa está muy firme, intentaremos hacer las cosas bien en todas las líneas”, explicó.

A base de perseverancia Fabricio Reyes buscará triunfar en la final con Guaraní y conseguir su primer ascenso. Un sueño de muchos...