Polémica entre panaderos por un local que vende el pan más barato

En Orán se armó una verdadera gresca entre panaderos que no soportaron que un comercio vendiera el kilo de pan unos 20 pesos más barato que el resto, lo que consideraron una deslealtad, pero se propasaron con el enojo.

Los dueños de la cuestionada panadería recibieron amenazas por no aumentar el precio del producto y manifestaron su temor a recibir represalias de los otros panaderos.

La del jueves fue una mañana agitada para el rubro y el pan salió caliente y con insultos para la panadería ubicada en calles Esquiú y López y Planes de la localidad de Orán.

Es que los propietarios de este negocio decidieron no aumentar el precio del pan ante la suba que habían acordado los panaderos para esta semana.

Según consignó la radio FM La Diez de Orán, el eje del conflicto radica en que dicho local vende el bolsón de pan a $50 mientras que en otras panaderías ya se vende a $70 y a $80, de acuerdo a lo acordado entre los trabajadores del rubro.

Los panaderos sindicados como los agresores señalaron que los mismos dueños del local que no cumplieron con aumentar el precio del pan, se sumaron al pedido del aumento del pan la semana pasada.

"Es un chiste, piden que aumente y ahora dejan el precio viejo y se excusan con que es una empresa familiar y ellos pueden así abaratar costos", explicaron su indignación.

La respuesta de la dueña

Ante esto, la dueña del local replicó: "Yo decido el precio del pan más allá de los acuerdos. Es una empresa familiar y tenemos todos los papeles en regla. Ahora a mi marido lo amenazaron que cuando salga a la calle le van a hacer algo, eso no puede ser, no se justifica esta actitud mafiosa".

"Nosotros conseguimos los materiales al mismo precio que ellos, pero no nos damos la gran vida que ellos se dan. No tenemos empleada ni nada. Tienen otra clase de vida que nosotros no", explicó la atribulada mujer que aseguró que si era necesario realizaría las denuncias correspondientes porque no se pueden tolerar amenazas de ese calibre.

Por ahora, los panaderos de la Esquiú mantienen los precios viejos y los clientes están muy agradecidos con ellos.