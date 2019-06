Troglio: "Estar cuatro meses sin trabajar es duro"

Pedro Troglio viajará el jueves a Honduras para hacerse cargo de Olimpia, donde iniciará su tercera experiencia en el exterior después de Cerro Porteño de Paraguay y Universitario de Perú, y regresará a la actividad después de cuatro meses "duros" sin trabajar.

En diálogo con 221 Radio de La Plata, el entrenador admitió que estuvo "cuatro meses sin trabajar y es muy difícil", porque se necesita "estar en movimiento para no estar fuera del circuito”.

Troglio tuvo chances de volver al equipo “Crema” de Perú pero finalmente las negociaciones se estancaron hasta que apareció la chance de hacerse cargo del conjunto de Tegucigalpa.

“Me había acostumbrado a estar en mi casa, disfrutar el día a día de mis hijos pero estuve cuatro meses parado y no quería dejar pasar el tiempo. A Néstor Gorosito le tocó estar 11 meses sin dirigir y es muy duro”, reconoció el ex entrenador de Gimnasia.

Luego agregó: “en Argentina se está haciendo muy difícil tener trabajo, el círculo de entrenadores se achicó y no hay muchas posibilidades. Además lo económico, a pesar del sacrificio de estar lejos de la familia, también influye”.

Por último resaltó: "El jueves estamos llegando a Honduras y trato de no llevarme jugadores de donde dirigí para no generar inconvenientes”. Su último equipo fue Gimnasia, del que fue despedido tras perder con Defensa y Justicia por 1 a 0 en la pasada Superliga.

Troglio estará acompañado por el profesor Pablo Martín, Sergio López como entrenador de arqueros y sumará Gustavo Reggi como ayudante de campo en reemplazo de Víctor Bernay, que asumió como técnico de la reserva y coordinador de juveniles de Cerro Porteño.