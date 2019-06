Fueron elegidos para ir a Dinamarca y buscan apoyo

A mediados de julio, Fernando Zárate (21) y Camila Pinat (19) sueñan con estar en Dinamarca, donde se realizará un campamento internacional de ciencias, para el que fueron seleccionados para representar a la Argentina.

Mientras estaban en el secundario, ambos pasaron por el taller "Física al alcance de todos", que lleva adelante el profesor Daniel Córdoba desde hace casi 30 años en la Universidad Nacional de Salta.

En 2017, los dos participaron en un campamento de Expedición Ciencia, en San Martín de Los Andes, en la Patagonia, que "fue espectacular", según dijeron. El mismo año, Camila estuvo en el campamento científico Bayer Kimlu, en Chile.

La invitación ahora es para estar del 13 al 21 de julio en la Universidad del Sur de Dinamarca. El campamento científico para jóvenes es una iniciativa del Movimiento Internacional para Actividades de Ocio en Ciencia y Tecnología (Milset), una organización juvenil no gubernamental, sin fines de lucro y políticamente independiente, que tiene como objetivo desarrollar la cultura científica entre los jóvenes a través de programas de ciencia y tecnología, como ferias, campamentos, congresos y otras actividades de alta calidad.

Para viajar, Fernando y Camila necesitan fondos, ya que los pasajes cuestan alrededor de 80 mil pesos cada uno. Para pedir ayuda oficial, se pusieron en contacto con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia y con la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

Las personas o empresas que quieran ayudarlos pueden depositarles dinero en la cuenta del banco Galicia N§ 4013268-3 362-3, CBU 0070362630004013268331. Los teléfonos para comunicarse con ellos son 3875736887 (Camila) y 3874088569 (Fernando).

Estudiar el futuro

Camila y Fernando se enteraron del campamento científico de Milset por un amigo que conocieron en Expedición Ciencia. Leyeron los requisitos y llenaron los formularios con los conocimientos que tenían sobre el tema de este año: los materiales del futuro.

Les preguntaron qué conocimientos aportarían al campamento y que creían qué podrían aprender allí. Sobre la base de eso fueron seleccionados.

"Los materiales del futuro tienen mucho potencial para ser aplicados a gran escala en los próximos años, como el grafeno", señaló Fernando, quien estudia Ingeniería Biomédica en la Universidad Nacional de Córdoba. "No somos expertos en el tema, pero nos interesa y queremos ir a aprender más sobre eso", agregó.

Camila, quien estudia Medicina en Córdoba, mencionó que los materiales para el futuro deben ser biosustentables. Ella, como estudiante de Medicina, propuso sumar otro punto de vista a la búsqueda de materiales del futuro, desde la parte biológica y de las enfermedades que pueden causar.

Explicó que el arsénico, que es uno de los mayores contaminantes que hay en el agua, trae muchas complicaciones en la salud a nivel neuronal y a nivel biológico.

"En Medicina, la mitad de nuestra currícula es social y nos explican que es muy importante ver a la persona no como un ser enfermo o un órgano enfermo, sino ver todo el entorno: el medioambiente, su círculo, cómo se relaciona, porque eso influye de manera positiva o negativa en la persona", comentó.

Consideró que este campamento sería muy significativo para ella, porque podrá aprender mucho de química y aportar lo que ella conoce de medicina. Además, podrá conocer adolescentes de otras partes del mundo e intercambiar puntos de vista con ellos.

Camila Pinat es estudiante de medicina

Una puerta para aprender

Tanto Fernando como Camila valoraron sus pasos por el taller de física que el profe Córdoba dicta en la UNSa (Universidad Nacional de Salta).

"Es espectacular", dijo Fernando, quien durante dos años formó parte de esta comunidad de aprendizaje. "Me abrió un montón de puertas. Ahí me enteré de Expedición Ciencia y, por eso, conocí muchísimas otras actividades. El taller me abrió la cabeza y me cambió la vida", aseguró.

Camila estuvo tres años en el taller de física. "Para mí fue un gran incentivo. Siento que encontré mucha motivación, porque todas las personas que están ahí están motivadas por la ciencia. Les encanta. No hay ningún fin académico, ni una nota que nos pongan al final. Una se junta por motivación, por placer", relató.

"Cuando Dani explica, veo cómo se emociona. Cuando habla, tiene una motivación impresionante en las cosas que dice y eso me da ganas y curiosidad. Sobre todo, yo creo que lo más importante del taller es que te pica el bichito de la curiosidad, por lo cual después una empieza a hacer más cosas por iniciativa propia", señaló, sobre el docente que los hizo querer la ciencia.

Más de 200 alumnos

Unos 210 chicos de escuelas públicas y privadas están haciendo este año el taller “Física al alcance de todos”, que dicta el profesor Daniel Córdoba en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Este año hay una novedad interesante con respecto a la modalidad de enseñanza. Las clases se mandan por WhatsApp para que los chicos trabajen en los temas que se ven cada sábado en las aulas y aprovechen los encuentros para plantear dudas.

Este año el objetivo es que los alumnos aprendan y discutan sobre temas como calor, electricidad y magnetismo.

Gracias a este curso, que crece cada año en convocatoria, numerosos alumnos salteños ingresan al Instituto Balseiro e inician exitosas carreras científicas.

El taller se ha convertido en un verdadero semillero y tiene reconocimiento a nivel nacional como una experiencia de motivación para chicos en edad escolar.