No funcionan los semáforos, los cajeros ni las estaciones de servicio

Cómo una consecuencia lógica del apagón, que comenzó esta mañana a las siete, las estaciones de servicio de la ciudad no pueden distribuir combustible, como así también no funcionan los cajeros automáticos no los semáforos. La energía podría demorarse en retornar hasta siete u ocho horas, informaron desde la secretaría de Energía de la Nación.