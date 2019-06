Lavagna y Urtubey lanzaron Consenso Federal desde Las Costas y se diferenciaron de Massa y Pichetto

El gobernador Urtubey junto a su compañero de fórmula, el exministro Roberto Lavagna, tras participar de los actos por Güemes, mantuvieron una reunión junto a otros dirigentes del espacio Consenso Federal 2030 en finca Las Costas.

Durante la conferencia de prensa Urtubey, consideró que "la profunda crisis de valores que se vive en la Argentina se profundiza cuando los dirigentes políticos tienen la inestabilidad que se demuestra últimamente".

Urtubey cuestionó a sus ex compañeros de Alternativa Federal que rompieron la alianza para sumarse a otros frentes electorales, una decisión que dijo que no "comparte" aunque "se tiene que aceptar". "Yo tengo afecto y respeto por Sergio Massa, también por Miguel Pichetto, juntos empezamos a armar un espacio para que no se caiga en la grieta entre el macrismo y el kirchnerismo", agregó al respecto.

En esa línea, el salteño fue concreto: "Nosotros con el doctor Lavagna quedamos en el mismo lugar. Insistimos que lo que espera la sociedad es coherencia. Por eso elegimos seguir este camino". Luego, agregó: "No comparto la decisión tomado por ellos, pero la tenemos que aceptar".

A su turno, Lavagna dio su visión sobre la calma que generó en los mercados la designación de Miguel Pichetto como compañero de fórmula de Mauricio Macri. "Existe el efecto manada. Ante un hecho similar todos reaccionan de la misma manera. La realidad del país no ha cambiado por lo que pasó en los mercados, sino por lo que pasó en los supermercados", indicó.

En esa línea, siguió con su exposición: "Los entusiasmos repentinos hay que dejarlos para las minorías, que son las que sacan beneficios. El pueblo no saca ningún beneficio. El pueblo logra bienesar cuando cree la producción, se crea empleo y hay inversión".