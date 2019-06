Murió a los 95 años la diseñadora Gloria Vanderbilt

Gloria Vanderbilt, la heredera de la fortuna Vanderbilt y madre del periodista Anderson Cooper, falleció a los 95 años.

De acuerdo con el portal TMZ, Vanderbilt enfrentó una batalla contra el cáncer de estómago, que ya estaba en una fase muy avanzada cuando se le trasladó a un hospital a principios de este mes.

Ex modelo, diseñadora de modas, escritora, artista y actriz, Vanderbilt también era conocida como una de las grandes socialités de Nueva York.

Aunque siempre tuvo acceso a una vida de lujos, gracias la herencia que le dejó su padre- Reginald Claypoole Vanderbilt, las tragedias no fueron ajenas a la vida de Vanderbilt, nacida el 20 de febrero de 1924 en Nueva York. Ya de pequeña fue la protagonista en un juicio de custodia emprendido por su tía, Gertrude Vanderbilt Whitney, contra su madre.

El llanto y los testimonios trágicos no faltaron en el escandaloso proceso, en el que incluso el juez ordenó sacar a la gente de la sala. Al final la pequeña quedó a cargo de su tía. Precisamente ese juicio inspiró el libro y posterior miniserie llamada Little Gloria … Happy at Last.

Gloria Vanderbilt se casó cuatro veces. Primero, a los 17 años, con Pasquale DiCicco. Luego con Leopold Stokowski, con quien tuvo a sus hijos Leopold y Christopher.

En 1956 se casó con el cineasta Sidney Lumet, de quien se divorció en 1963, el mismo año en el que contrajo nupcias con Wyatt Emory Cooper, con quien tuvo a Carter Vanderbilt Cooper y Anderson Hays Cooper.

Pero en 1978 Wyatt Cooper murió durante una operación a corazón abierto y una década después una nueva tragedia asomó en la vida de Gloria: su hijo Carter se suicidó en 1988, a los 23 años, saltando de una ventana de un piso 14.

Los romances no faltaron en la vida de Gloria, a quien también se le vinculó con famosos hombres como Howard Hughes, Marlon Brando, Frank Sinatra y Gene Kelly.

Vanderbilt tuvo una relación amorosa con el fotógrafo Gordon Parks, hasta la muerte de éste en 2006.

Como diseñadora, a Gloria se le recuerda por la línea de jeans que lanzó en los años 70. En su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 200.000 seguidores, Vanderbilt compartió fotografías de su vida familiar e imágenes de su trabajo artístico.

Su última publicación apareció apenas hace una semana. Compartió una imagen de fotografías enmarcadas en un baño. "Siempre he amado las fotografías enmarcadas, trabajo artístico y cartas en el baño. Hace un tiempo, pensé, ¿por qué no deberían estar también en las baldosas? También me gusta pintar en los azulejos del baño. ¿Por qué no?", escribió.

Infobae