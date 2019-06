Lavagna, sobre Pichetto y Massa: "Percibía que los polos de la grieta los podrían atraer"

El mediodía estaba fresco y gris. Ayer, luego de participar del desfile en honor a Martín Miguel de Güemes, el gobernador Juan Manuel Urtubey junto con el precandidato a presidente Roberto Lavagna dieron una conferencia de prensa en la que hablaron sobre la partida de Miguel Pichetto y Sergio Massa de Alternativa Federal, de la situación económica que encontrará el próximo presidente, del apagón del domingo y sobre los fallos de la Justicia que tienen presos a exfuncionarios.

Consultado sobre por qué se negó siempre a ir a internas, Lavagna fue claro: "Explicar esto hace dos meses era complicado, hoy la realidad se encargó de explicar lo difícil que es hacer un proceso de interna, cuando uno percibía que parte de los que querían participar (Pichetto y Massa) estaban en un proceso de dejarse atraer por uno de los dos polos de la grieta".

Sobre el histórico apagón, Lavagna aseguró que “se requiere un esclarecimiento, hubo desorientación y muchas horas de vacío por el lado de Gobierno”. La ciudadanía hizo un tremendo esfuerzo en los últimos tres años en materia tarifa. La explicación (que dé el Gobierno nacional) tiene que ser sólida y creíble, que nos digan si fueron cosas de orden técnico insalvable o si hubo fallas de otra naturaleza”.

Sobre el filo del cierre de inscripciones de frentes de cara a las elecciones presidenciales y legislativas, la semana pasada el senador nacional Miguel Pichetto y Sergio Massa dieron el portazo en Alternativa Federal. El primero recaló en Cambiemos y el titular del Frente Renovador regresó a las huestes kirchneristas. Esto causó un cimbronazo, que llevó al salteño a juntarse con Lavagna, en lo que consideran es la tercera opción que quedó en medio de los polos del kirchnerismo y el macrismo.

Sobre el tema, Urtubey señaló: "Yo tengo afecto y respeto por Massa y Pichetto, pero no comparto la decisión que tomaron". Y agregó que con Lavagna eligieron insistir por el camino de la "coherencia, que es lo que está buscando el ciudadano".

En dos oportunidades, el gobernador salteño insistió en que el único conductor del espacio es Roberto Lavagna, quien es el candidato a presidente, a quien Urtubey lo acompañaría como vice. "Entiendo que es, probablemente, el camino más difícil el que elegimos, porque se trata de construir por fuera de la lógica de poder", aseguró.

En cuanto a las coincidencias, los dirigentes aseguraron que tienen en claro que debe haber una reforma del sistema político y que tiene que ser más moderno. Además, señalaron que el jefe de Gabinete tiene que tener una tarea mucho más destacada, que sirva para aceitar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Otro punto es la creación del un Consejo Económico y Social, que tenga una expresión de peso, más allá que lo que defina no sea vinculante. "Tiene que expresar la necesidades y preocupaciones de lo que quiere la sociedad", dijo Lavagna.

Lo que viene

En la conferencia que se realizó en la residencia de Finca Las Costas, participaron periodistas que llegaron desde Buenos Aires para cubrir los actos por Gemes. Una de las preguntas que no faltó es con qué se va a encontrar el próximo presidente en materia económica. Quien mejor que Lavagna -que fue ministro de Economía en la recuperación de 2003- para hacer un diagnóstico.

El exfuncionario de los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner afirmó que el horizonte es difícil, porque se viene de seis años de estancamiento, sumado a los dos últimos de decrecimiento de la economía. "Se perdieron 300 mil puestos de trabajo, se duplicó la inflación que teníamos en 2015 y hay un gran endeudamiento externo. El país tiene capacidad para crecer 3 o 4 puntos por año, pero en estos ocho años económicos malos, el país perdió 200 mil millones de dólares", aseguró.

Pese a esto, señaló que habrá que ponerle mucha garra, pero que no esperen que esta fórmula ande lloriqueando por la herencia recibida, si llegan a la Casa Rosada. Lavagna también fue consultado sobre qué piensa de indultar a exfuncionarios presos. "El Poder Judicial es el tercer poder del Estado, no es una dependencia del gobierno de turno. Es por eso que hay que respetar las decisiones que haya tomado el poder judicial", dijo.

“No me peleo por política”

La diputada nacional Graciela Camaño, que hasta hace una semana estaba en la foto con Sergio Massa, se pasó al sector de Roberto Lavagna, una vez que Massa se fue al kirchnerismo.

Camaño estuvo ayer en Salta, y señaló que no está peleada con Massa, ya que no se pelea con los amigos por política.

Además, señaló que se quedó de este sector porque representa al tercio que está en contra de votar lo pasado y lo presente.

“Seguimos coherentemente en el mismo lugar donde estábamos hace dos años cuando empezamos a construir este espacio”, aseguró.

Al ser consultada si será candidata a gobernadora por Buenos Aires aseguró que aún no se están definiendo las candidaturas.