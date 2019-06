Argentina va por la recuperación ante Paraguay

Herida tras la derrota en el debut ante Colombia, la Selección argentina enfrentará hoy a Paraguay, por la segunda fecha del grupo B, desde las 21.30, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y la transmisión de la TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, el blanco de muchas críticas, necesita revertir la imagen que mostró el pasado sábado en Salvador de Bahía para evitar otro papelón histórico y no volverse en primera ronda de la Copa América que se juega en Brasil.

Del otro lado estará Paraguay, bajo la conducción del Toto Berizzo, y también tiene obligaciones ya que el domingo pasado en Río de Janeiro vencía por 2-0 a Qatar, pero sobre el final se quedó e igualó 2-2.

El resultado de hoy no definirá la suerte de Argentina pero será clave conseguir el triunfo para encaminar la clasificación a los cuartos de final para no llegar urgido al último partido de la fase de grupos ante Qatar.

La derrota ante Colombia luego de un primer tiempo muy malo y una leve mejoría en el segundo de la mano de Lionel Messi antes del gol del delantero Roger Martínez, generó muchas dudas. Por este motivo, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni seguramente modificará la formación inicial y podría introducir variantes en todas las líneas.

En la defensa, el lateral derecho Renzo Saravia quedó muy expuesto por la fragilidad en la marca y la escasa participación en ataque, y en su lugar ingresaría Milton Casco.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul reemplazará a Ángel Di María y el tucumano Roberto Pereyra ocupará el sector derecho de la mitad de cancha para que Giovani Lo Celso pase al centro en lugar de Guido Rodríguez.

Pero el cambio más resonante se dará en la ofensiva, donde Sergio Agüero saldría de la formación por Lautaro Martínez.

El ex-Racing y actual atacante de Inter es el goleador del ciclo Scaloni con cuatro gritos, y hasta el retorno de Agüero era el centrodelantero titular.

“Si hacemos cambios será por la búsqueda del partido. No hablamos de dudas. Tenemos claro cómo vamos a jugar, pero hasta mañana (hoy) no lo vamos a decir, porque hay jugadores que no están al 100%”, comentó Scaloni en la conferencia previa.

Scaloni sí adelantó que, a diferencia de la derrota frente a Colombia, Giovani Lo Celso podría cambiar de ubicación en la cancha, acercándose a su hábitat natural en el círculo central, un movimiento que podría ayudar a encontrar socios para el astro Lionel Messi. “La idea posiblemente sea ubicar a Gio en otra posición, donde él se siente más cómodo”, dijo el DT.

La situación de Argentina preocupa mucho y el plantel sabe que otra derrota sería una catástrofe. Por esta razón, tras la práctica de ayer, Scaloni y los jugadores tuvieron una reunión en pleno campo de juego y una charla larga, con tonos altos. El técnico luegro confirmó la conversación grupal en la que Lionel Messi también actuó como vocero. “La unión de grupo es importante, es importante que los jugadores se expresen y eso hicimos hoy”, dijo Scaloni.

Por otro lado, el entrenador remarcó que “vamos a buscar hacer lo del segundo tiempo (contra Colombia), que es lo que buscamos para la Selección. Para nosotros, es como que la Copa no empezó”, sostuvo Scaloni.

Probables formaciones

Argentina: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Paraguay: Roberto Fernández; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Santiago Arzamendia; Miguel Almirón, Rodrigo Rojas, Richard Sánchez y Óscar Romero; Derlis González y Óscar Cardozo. DT: Eduardo Berizzo.



Árbitro: Wilson Sampaio, de Brasil - Estadio: Mineirao, de Belo Horizonte - Hora de inicio: 21.30 - TV: TyC Sports, TV Pública y DirecTv Sports.