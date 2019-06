Piden la donación de cremas y ropa de abrigo

Apenas pasadas las 7, sobre un tablón de madera que atraviesa un arroyo, se pueden escuchar los pies de los pequeños. Entre risas, bromas y despedidas, los 30 alumnos de la escuela de Amaicha, ubicada a 30 kilómetros de Molinos, llegan para tener un día más de clases. Sus padres, en su mayoría trabajadores rurales y de oficio, se apuran en dejarlos en el salón para que el frío no los castigue más.

En el aula plurigrado está Claudia, la seño que trabaja con pequeños de entre 4 y 13 años, donde aprenden las vocales, los colores primarios y secundarios, la geografía de Salta, los símbolos patrios y las divisiones y multiplicaciones con dos o más cifras. Atentos y cumplidores, la docente afirma que no faltan nunca. "Así hagan más de 2 grados bajo cero, ellos no faltan, aun cuando el abrigo sea poco y los golpes del frío les dejan las manos lastimadas y las caras agrietadas", cuenta la docente de 50 años, que no piensa en dejar su escuela por ninguna razón.

"Son familias con muchos chicos, la mayoría de los padres trabajan en changas y con el frío estamos viendo que comenzaron a surgir algunas necesidades", expresa Claudia Leiva.

Con la llegada de las bajas temperaturas, algunos chicos comenzaron a tener lesiones en las manos y el rostro. Como docente con 11 años de ejercicio, Claudia entiende que son agresiones consideradas comunes en la gente de la zona, pero eso no quita que sienta dolor en ver las manitos de una de sus nenas de 4 con grietas casi sangrantes. "Cuando llegan a la escuela, los recibo, y a lo largo de la mañana voy viendo sus necesidades. Hace meses que comencé a ponerles las cremas que tenía para mi uso personal, pero ahora la situación se agravó porque son varios y requieren al menos dos colocaciones", detalló la docente, que espera de la colaboración de los salteños no solo para los chicos de Amaicha sino también para los de Hualfín, que queda 70 kilómetros al sur de Molinos.

Allí trabaja su hija, Nathalie Urenda, desde hace dos años. La escuela de Hualfín también es plurigrado pero además es albergue. Allí los chicos llegan el lunes en la mañana y se van el viernes en la tarde. Con sus mochilas cargadas de libros, la tarea y de algunas prendas que terminan de arreglar en sus casas. "En esta escuela las necesidades de los chicos son otras. Además de las cremas también hace falta ropa de abrigo para los chicos", explicó Claudia. Todos aquellos que quieran colaborar pueden dejar las donaciones en barrio Docente Sur, manzana 7, casa 4, a partir de las 14. También pueden dejar su colaboración en la dependencia policial de ese barrio.