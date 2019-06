VIDEO Dalma: “Quiere conocer a su nieta, pero antes tengo cosas que aclarar con él”

Dalma Maradona dio su primera nota televisiva después de haber sido madre. Fue en Los Ángeles de la mañana (El Trece). Allí, la mamá de Roma, nacida el 12 de marzo, se sinceró sobre el estado de la relación entre ella y su padre Diego Maradona.

“¿Cómo está la relación con tu papá?”, le preguntó Ángel de Brito. “No me gusta mucho hablarlo. Trato de que nuestro vínculo sea lo más privado posible”, empezó respondiendo Dalma, pero enseguida aceptó dar un panorama bastante completo.

“Está todo bien -dijo Dalma Maradona en referencia a su papá-. El otro día, aclaré que él no la conocía a Roma, porque es la verdad que no la conoce. Pero lo dije bien. No dije que no la va a conocer nunca. Ojalá pase, ojalá la conozca. Ya hablé con él y está desesperado por conocerla, pero yo tengo que hablar un montón de cosas antes. Mi encuentro con él tiene que ser previo. Y me encantaría que la conozca a Roma, es el abuelo ... Pero yo tengo que aclarar un par de cosas antes”.

“¿Estás enojada con tu papá todavía?”, le preguntó De Brito. “En realidad, me pasó que después de que tuve el peor enojo, vino mi hija, y ya no te importa nada más -admitió la actriz-. Pero hay cosas que tengo que hablar con mi papá, puntualmente, no por enojo, pero porque yo a mi papá siempre le digo las cosas que pienso, le guste o no le guste. Lo que le quiera decir se lo voy a decir”.

“La comunicación igual es muy difícil -respondió Dalma-. Él tiene un teléfono que no sabe manejar muy bien. Si lo llamás y atiende en el momento, eso es lo más fácil”.

“¿Cómo está de salud Diego?”, preguntó De Brito. Y Dalma Maradona respondió: “Cuando yo lo vi, estaba bien. Después, no sé todas las cosas que dicen ... Escuché horrores. Y la verdad es que me volví a comunicar con él por el miedo que me dio todo lo que dijeron. Me comuniqué con él para ver cómo estaba. Yo estaba enojada, estoy muy enojada y voy a seguir muy enojada, pero sigue siendo mi papá y quería saber cómo estaba. Y la verdad es que estaba diez puntos”.

“¿Cuánto hacía que no hablabas con Diego?”, quiso saber De Brito. “Mucho, más de un año -manifestó Dalma-. (La última vez había sido) antes de mi casamiento, cuando viajé a Dubai, y él venía al casamiento y estaba todo bien ... A partir de ahí, no hablé más”.