Lóndero: “Por el torneo que hice, es como si fuera campeón”

El argentino Juan Ignacio Lóndero, una de las sorpresas de este Roland Garros, quedó eliminado este domingo en octavos de final al caer ante Rafa Nadal, pero terminó satisfecho por su producción en su primera participación en un Grand Slam.

“Por el torneo que hice, es como si fuera campeón. Gané tres partidos, jugué contra Nadal, que es el dueño de la casa, en una cancha así. Pensé que iba a entrar con muchos más nervios, pero sentí que me pude desenvolver bien en la cancha”, explicó el tenista cordobés en su conferencia de prensa.

“Este torneo me va a servir mucho para los próximos Grand Slam en los que esté en el cuadro principal. Ya tengo la sensación de haber jugado el cuadro, de haber ganado uno, dos y tres partidos. Sé ahora que puedo aguantar partidos a cuatro, cinco sets”, subrayó.

Lóndero afirmó que por la mañana se había despertado muy nervioso ante la perspectiva de este partido, pero que luego pudo afrontarlo con tranquilidad, lo que le deja satisfecho.

“Jugué con la sensación de que era un partido normal. Hoy cuando me desperté me latía el corazón a diez mil porque no sabía como me iba a desenvolver en la cancha. Pero cinco minutos antes me he planteado que era un partido más. Pensé que me iba a desenvolver peor, pero me deja muy contento cómo estuve en la cancha”, indicó.

Lóndero cayó frente a Rafael Nadal ganar por 6-2, 6-3 y 6-3 en un partido de octavos de final de Roland Garros y el español, desde el primer momento, quiso dejar claro que no iba a permitir ninguna sorpresa.

Quebró en el inicio el saque de Lóndero, al que luego rompió el servicio en otra ocasión, para apuntarse la primera manga por un cómodo 6-2.

En el segundo, Nadal consiguió un break mediada la manga, que se apuntó luego por 6-3.

En el tercero, Lóndero consiguió quebrar el servicio del español por única vez en todo el partido, en el sexto juego, pero Nadal había logrado ya dos breaks y acabó luego con otro más, para cerrar el partido con un 6-3, en la víspera de su 33 cumpleaños.

El argentino Lóndero, campeón este año en el torneo de Córdoba en su país, ha disputado a sus 25 años en este Roland Garros su primer cuadro principal de un Grand Slam, logrando llegar brillantemente hasta esta cuarta ronda.