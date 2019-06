Empate entre San Martín y Pellegrini, y derrota de Central

El reparto de puntos está bien por el partido que empataron ayer, en un gol, San Martín y Atlético Pellegrini, en el estadio del oeste, válido por la segunda fecha del torneo Anual.

Si bien Peñarol estuvo cerca de llevarse los tres puntos por aquella conquista que logró por intermedio de Maxi Mompó en el primer tiempo, que pudo haber ampliado y pasó a ganar, merecidamente, San Martín se las ingenió para conseguir la igualdad en tiempo de descuento y cuando el partido llegaba a su fin, a través de su centrodelantero Adrián Char.

Pero el mirasol propuso un mejor planteo, especialmente, en la primera parte del encuentro porque concentró sus líneas, con jugadas que provocaron un mayor empuje para acercarse con peligro hasta el arco defendido por Emanuel Suárez. El dominio por parte de Peñarol se cristalizó en la red cuando el Maxi Mompó convirtió un lindo gol.

A San Martín le costaba asociar el juego. Careció de un patrón determinado para ejercer control, por lo que cuando llegaron al descanso, el DT Marcelo Peñaloza buscó con dos hombres de refresco, Matías Ramos y Marcos Botelli, conseguir la tenencia de la pelota.

Tanto Botelli como Ramos no le esquivaron a la responsabilidad de pedir cada pase para efectuar la descarga cerca del arco contrario y para comenzar a presionar dispuesto a quebrar el cerrojo defensivo del conjunto visitante.

Pero en la decisión de ir más al frente, San Martín, con tanto riesgo, quedó expuesto a algunas contras de las que peye no supo sacar provecho para ampliar la ventaja parcial. Así. Julián López, que reemplazó a Maxi Mompó, no estuvo fino para resolver las jugadas de gol en el arco defendido por Suárez.

Ya jugado por jugado, el equipo del oeste apostó en dejar todo para que, al menos, conseguir la igualdad. Y llegó por intermedio de Adrián Char, con un conquista en la que la pelota nunca terminaba de salir, y en una serie de rebotes el número nueve supo tirar un sombrerito para volver a recibirla y ante la salida del arquero Herrera estampar el uno a uno definitivo para alegría de su gente.

Derrota de Central en manos de Libertad

Con tantos convertidos por Facundo Elejalde, en el primer tiempo, y Ernesto Sánchez, en la etapa final, Atlético Libertad derrotó a Central Norte por 2 a 0, en el estadio Dr. Luis Güemes, en uno de los encuentros que se disputó ayer correspondiente a la segunda fecha del Anual de la Liga Salteña.

El gaucho que recién este domingo comenzó su participación en la competencia local, debido a que tuvo fecha libre en el inicio, en base a la mayor experiencia de sus hombres pudo superar a un juvenil equipo azabache, que intentó encontrar un esquema para contrarrestar lo que le propuso el rival.

Si bien Facundo Elejalde consiguió un ventaja parcial para su equipo, el equipo cuervo buscó los medios como para llegar con peligro hasta la valla defendida por Jairo Juárez, pero careció de mayor profundidad y audacia.

De todas formas, Central Norte no bajó los brazos y fue al frente para lograr el transitorio empate, pero se descuidó y Ernesto Sánchez puso el definitivo 2 a 0, para el ganador.

El cuervo tuvo la posibilidad de llegar al descuento, pero Ignacio Martínez que tuvo un tiro un tiro penal a favor para acortar diferencias envió la ejecución afuera y allí se terminaron todas las posibilidad de quedar a tiro de la igualdad.

A Libertad este triunfo le da un impulso muy importante para convertirse en uno de los grandes animadores del certamen de la Liga, aunque esto recién comienza.

En tanto, a Central Norte, luego de haber conseguido sumar los tres primeros puntos la semana pasada, le quedan por delante aquellos partidos donde sus jugadores deberán seguir demostrando que la idea del cuerpo técnico de promover estos valores se encuentra por el camino correcto. Y que la proyección de los chicos es la puesta más firme para el futuro en el barrio norte.

Posiciones

Equipos J G E P Pts.

Gimnasia 2 1 1 0 4

S. Antonio 2 1 1 0 4

Peñarol 2 1 1 0 4

Pellegrini 2 1 1 0 4

S. Martín 2 1 1 0 4

Juventud (x) 1 1 0 0 3

Libertad 2 1 0 0 3

C. Norte 2 1 0 1 3

Camion. 2 1 0 1 3

Sanidad 2 1 0 1 3

Cachorros 2 1 0 1 3

Mitre 2 1 0 1 3

Atlas (x) 1 0 1 0 1

Primavera 1 0 0 1 0

Unión 2 0 0 2 0

Salta 2 0 0 2 0

S. Francisco 2 0 0 2 0

(x) Juegan el próximo miér­

coles

La que viene (3ª fecha)

Libertad vs. Mitre

San Francisco vs. Atlas

Juventud vs. Atl. Salta

Peñarol vs. San Martín

Pellegrini vs. Sanidad

Cachorros vs. Gimnasia

Unión vs. Camioneros

San Antonio vs. Primavera

Libre: Central Norte