ÑBA, un fenómeno barrial de básquet

Su nombre émula a la National Basketball Association (NBA), pero es una competencia salteña que ya se expandió hacia el centro y sur del país: la ÑBA.

Carlos Ñacolo, su creador, explicó a El Tribuno que este fenómeno barrial de básquet comenzó increíblemente tras una agresión sufrida años atrás en un partido, cuando dirigía un duelo entre Villa Soledad y Santa Cecilia.

“Alguien me pegó de atrás y casi pierdo un ojo, por eso me alejé de las canchas. Sin embargo, la Federación de Centros Vecinales me ayudó muchísimo y lejos de sentirme con bronca, a partir de eso regresé y logramos unirnos”, contó.

En la actualidad la competencia cuenta con 51 equipos que tienen una particularidad: se mezclan hombres y mujeres, con o sin algún tipo de discapacidad.

Con tres temporadas ya disputadas, la ÑBA marcha sobre ruedas y los partidos se disputan sobre el parquet del club 9 de Julio, en el microcentro de esta capital. “Acá el compañerismo es fundamental, hay un lindo ambiente, se comparte mucho”, añadió.

Los torneos barriales pertenecían a la Federación de Centros Vecinales y este mes volverá a fiscalizar la competencia. “Volvemos al seno porque lo que prima es el compañerismo”, expresó Ñacolo.

Los partidos se extienden generalmente desde las 15 hasta la medianoche, con choques interesantes y reglas propias. “A la gente le puede llamar la atención que un jugador esté en cancha con una pierna ortopédica u otras dificultes. Puede haber equipos mixtos, hay una total libertad para jugar”.

Sobre las reglas, dijo: “Se me ocurrió darle el atractivo diferente a la NBA, ya que la competencia oficial tiene cuatro tiempos de 10 minutos. Acá se juegan 12 minutos por período y se pueden cometer más faltas”.

El nombre del torneo, ÑBA, fue el gancho justo para darle identidad. “Aproveché la sílaba de mi apellido para compararlo con la NBA y hacemos el torneo con un gusto muy especial”.

Con 32 años, el creador de la nueva liga amateur de básquetbol se mostró orgulloso de lo que logró, junto al apoyo de otras personas, en poco tiempo. “Hoy tenemos dos divisionales. Una es de elite y la otra es promocional, ambas regidas por la Federación de Centros Vecinales y divididas en zona 1 y 2. Como dije, la gente puede encontrarse con equipos muy particulares. Por ejemplo, uno de los muchachos tiene autismo, también hay un equipo exclusivamente de chicas. Emparejamos la competencia porque más allá de ganar, la idea que tenemos es que ellos puedan compartir”.

Por eso, al menos para una de las categorías, las inscripciones están abiertas ya que la primera fase finalizará en agosto.

La liga de Ñacolo, entre Córdoba y Río Negro

Si bien Carlos Ñacolo nació en esta provincia y promueve el básquet barrial de la capital salteña, la ÑBA llegó a Córdoba y Río Negro.

“Ya hicimos una competencia en el centro del país, dependiendo del presupuesto de Desarrollo y Juventud, mientras que en el sur logramos realizar el torneo conjuntamente con la Unión de El Chocón y Allen. “En ambos casos tuve una gran experiencia, aunque falta un empujón para crecer”, dijo Ñacolo, quien regresará a ambas provincias en los próximos meses.