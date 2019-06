El martes, la Fiscalía apelará para que no se desdoble la causa Huergo

La Fiscalía de Cámara ultima los detalles de lo que será la apelación al fallo que desdobló la causa que tiene al empresario Matías Huergo como principal sospechoso y detenido, acusado de ser el líder de una asociación ilícita tributaria.

El viernes pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta -Sala I, conformada por Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Ernesto Solá Espeche y Guillermo Elías- resolvió aprobar el pedido de incompetencia parcial solicitado por el juez federal 1 Julio Bavio, y no dar lugar al pedido de excarcelación solicitado por la defensa de Huergo.

A partir de esa fecha se abrió un plazo de 10 días para la interposición de un recurso de apelación, por parte del Fiscal de Cámara, ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Fuentes ligadas a la causa anticiparon que esto se produciría el próximo martes. Se supo que la Fiscalía utilizará como argumento fundamental que "los hechos no son escindibles", es decir, no se los puede separar ni dividir.

La Cámara Federal había establecido en su fallo que compete a la Justicia Federal la investigación de los presuntos delitos vinculados al régimen penal tributario y al eventual lavado de activos; mientras que deben ser de resorte exclusivo de la Justicia local los "supuestos injustos de fraude a la administración pública municipal y provincial de Salta, las negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, peculado, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito".

Mediante una resolución, la Cámara expresa que, a su visión, los hechos sí son escindibles. Sin embargo, desde la Fiscalía de Cámara consideran que no se pueden investigar la evasión y las facturas falsas sin investigar los otros delitos.

Un caso similar

Un caso similar, con relación al aspecto de la competencia ocurrió hace unos cinco años, cuando la División de Delitos Económicos de la Policía de Salta había detectado tempranamente el accionar de una de las bandas del "gota a gota", con una investigación preliminar que giró luego al fuero federal. Los acusados eran personas oriundas de Colombia.

Ante la promoción fiscal de las acciones, el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, había declarado su incompetencia parcial, tras considerar que algunos delitos analizados (usura, extorsión, amenazas, lesiones) debían ser investigados por un Juzgado de Garantías para no vulnerar la autonomía provincial.

Ese criterio fue aceptado por la Cámara Federal de Salta el 31 de julio de 2017, con el voto en disidencia de la jueza Mariana Catalano, quien compartió los planteos interpuestos por el fiscal Eduardo Villalba, en el sentido de que la pluralidad de hipótesis delictivas detectadas en la instrucción no era escindible.

Villalba había expresado que había una posibilidad de estar frente al delito de lavado de dinero, y que no era conveniente escindir la investigación, ya que se frustraría la misma. Finalmente tuvo el aval de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Fondos nacionales

Una hipótesis fuerte en la causa que involucra a Huergo tiene que ver con dinero de la Nación. Según manifestaron las fuentes ligadas al expediente: "De las escuchas telefónicas surgía que en algunos casos eran fondos nacionales, lo que refuerza la postura de que la causa debe seguir en el fuero federal", destacaron.

Ayer una versión extraoficial resonaba en los pasillos del edificio de Deán Funes y España: la posible puesta en libertad de Huergo la próxima semana. Sin embargo, fuentes fidedignas piensan que el empresario atravesará el proceso judicial privado de la libertad.

Lo cierto es que en la resolución que confirma la denegatoria de la excarcelación, dictada por la Cámara Federal de Apelaciones, se señalan numerosas transferencias efectuadas por Huergo.

El empresario está preso y acusado de ser el líder de una asociación ilícita que realizaba operaciones con facturas truchas. El tema es que la investigación no quedó solo en el tema tributario, sino que también salieron a la luz posibles retornos a funcionarios por el redireccionamiento de obras a empresas en las que Huergo era socio o bien las firmas estaba ligadas a él.

El rechazo a la prisión

Hasta ahora, Matías Huergo es el único detenido en la denominada causa de las facturas apócrifas. Ya son 40 los días que lleva en la dependencia de la Policía Federal en Salta, y hasta ahora su situación está en el aire.

Ni bien quedó detenido Huergo, se realizó la ronda de indagatoria, donde tanto el abogado, el contador y los socios del empresario señalaron que ellos no tenían nada que ver con los negociados.

La defensa del empresario está que trina, y lo cierto es que no ve en el corto plazo que Huergo recupere la libertad. “Mi defendido lleva 40 días privado de la libertad. Fui a Casación (Cámara Nacional) por su detención. Eso podría resolverse en dos meses. Le he pedido al juez la eximición de prisión y sobreseimiento, así que estoy esperando que se resuelva. No hay pruebas de asociación ilícita tributaria”, le dijo a este diario el abogado defensor Sebastián Espeche.

En varias ocasiones Espeche señaló que hasta ahora nadie le supo dar pruebas de la asociación ilícita; es más, en su momento dijo que “para que haya asociación tienen que haber participado tres o más personas, y hasta ahora mi defendido es el único detenido”.

Consultado sobre el fallo de la Cámara Federal que desdobló la causa, Espeche respondió que “siempre sostuve que la Justicia Federal es incompetente en la causa”.

También en otras oportunidades ya había señalado que si obtiene la libertad, su defendido no va a entorpecer ningún proceso, ya que la etapa de investigación ya está consumada. Al tiempo que señaló que Huergo siempre estuvo a disposición de la Justicia y no tiene antecedentes.