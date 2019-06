Scaloni se contradijo con Martínez y dijo: “Es difícil poner dos delanteros”

Como si se tratara de la polémica que Marcelo Bielsa perpetuó en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando se opuso a poner juntos en cancha a Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, Lionel Scaloni opinó que le resulta difícil jugar con dos delanteros delante de Lionel Messi.

Sin embargo, también admitió que la versión “más peligrosa” de su equipo se vio en el arranque del segundo tiempo ante Paraguay cuando colocó a Lionel Messi detrás de Sergio Agüero y Lautaro Martínez.

“No sé si fue la mejor versión, pero sin dudas fue la más peligrosa, Sergio entró muy bien, nos comimos dos o tres contras que podríamos haber evitado por la cantidad de jugadores ofensivos que teníamos, entonces volvimos a reforzar el medio”, justificó el DT en conferencia de prensa sobre la modificación de Ángel Di María por Martínez.

Al ser consultado sobre si podría colocar ese tridente de ataque desde el inicio contra Catar, donde necesita la victoria para clasificar a cuartos de final, Scaloni fue prudente.

“La intención está y hay que llevarla a cabo con algunos retoques, es difícil con los jugadores que tenemos hacerlo de arranque, porque el equipo se desequilibra más. La mejor versión de hoy fue esa, la tenemos en la cabeza, pero hay que ver si es la mejor para el siguiente partido”, afirmó.

Luego, el entrenador aseguró que el cambio de Martínez obedeció a que no estaba bien físicamente. “Lautaro no estaba bien, continuó porque físicamente es un animal, pero recibió una paralítica muy fuerte en la zona lumbar y estaba preocupado”, expresó Scaloni. Sin embarco, el propio Martínez lo contradijo ya que afirmó: “Yo estaba para seguir, más allá de la molestia, podía seguir” (ver página 4).

“Es evidente que cuantos más jugadores ofensivos hay el potencial crece, pero si en la mitad de la cancha no hay futbolistas que hagan filtro no hay equilibrio. La solución ahora pasa por ganarle a Qatar y después analizaremos lo que no se hizo bien. Por suerte seguimos vivos y con la ilusión de clasificarnos en la última fecha del grupo”, apuntó más tarde el DT.

El técnico indicó que “cuando se cambia como para este partido es porque algo no se ve bien. Y sinceramente el equipo estuvo desequilibrado en la mitad de la cancha en el primer tiempo, que no se jugó bien. De hecho el segundo tiempo contra Colombia fue mejor que el de Paraguay, ya que en aquel encuentro se jugó mejor y esta vez fue todo a los empujones”, reconoció.

En cuanto al arquero, “nosotros confiamos en Franco porque por eso es titular. Y celebro que haya tenido una buena actuación y atajado un penal porque para todos es el mejor”, elogió.

“Para el partido con Qatar necesitamos tener un poco más de paciencia, porque con Paraguay intentamos atacar constantemente y esto lleva a la confusión”, analizó Scaloni, quien sigue bajo la lupa ante la acumulación de yerros en sus decisiones.