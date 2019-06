La Universidad Nacional de Salta inaugurará hoy la semana del historiador con una jornada que se desarrollará en el Cabildo, dedicada a la coca como parte de una tradición característica de la región andina, muy afianzada en Salta, y que genera inexplicables resistencias, culturales, en la región central del país.

Hace treinta años, el diputado nacional Juan Carlos Castiella, con informes médicos y científicos, presentó un proyecto, que fue aprobado por el Congreso y que excluyó al coqueo de la ley nacional de estupefacientes.

No obstante, este hábito sigue siendo rechazado en las regiones no andinas y así lo experimentan los camioneros que, fieles a la sabiduría colla, mascan la "hojita poderosa" para no quedar dormidos en la ruta. Curiosamente, los turistas agradecen el coqueo cuando deben manejar por caminos de cornisa.

Erróneamente, algunos funcionarios confunden el tráfico de hojas de coca con el de estupefacientes. Por el contrario, desde hace décadas la coca da su nombre a una de las marcas más famosas de gaseosas.

Hoy, el doctor Castiella será invitado de honor y tendrá a su cargo al mediodía el cierre de la jornada. La inauguración de la semana conmemorativa del Día del Historiador-

Historiadora estará a cargo de la directora de la Escuela de Historia, profesora Perla Rodríguez, y la apertura de la jornada de la doctora María Fernanda Justiniano, en representación del comité organizador y académico.

Expositores de diferentes áreas de conocimiento disertarán sobre la coca y el coqueo, a la par que técnicos y estudiosos de la gastronomía harán degustar alimentos que tienen a la hoja de coca como ingrediente básico.

La exposición "La coca en el área andina y en Salta", que ofrecerán los antropólogos María Eugenia Flores y Héctor Eduardo Rodríguez, analizará la profundidad histórica del uso de las hojas de coca. Frente a esta realidad preexistente al surgimiento de nuestro país y a su actual arraigo se yergue una obligación de respeto que impone nuestra Constitución y una realidad que en la práctica muchas veces contradice este mandato. Un principio de coherencia exige que entre estos principios proclamados y la práctica concreta se manifieste una empatía, un respeto y solidaridad con los pueblos que son sus legítimos y ancestrales portadores.

La médica Valeria Oliva expone sobre el "Impacto del consumo de la hoja de coca en la salud". Mucho se habla hoy a favor o en contra del consumo en forma de acullico de la hoja de coca. Algunos defensores eternos, sustentados en la tradición andina, y otros permanentes detractores.

El Instituto de Ingeniería y Desarrollo Industrial de Salta (IIDSA) perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la UNSa, presentará el estudio sobre la estimación de la venta de hojas de coca en la ciudad de Salta, a cargo del ingeniero Miguel Salom.

Historia de la prohibición

La abogada Mara Puntano hablará sobre el coqueo y el derecho penal argentino. María Fernanda Justiniano, Carina Madregal y Gabriel Anachuri, en una síntesis breve, muestran que en los últimos cinco siglos solo los últimos 70 años fueron de prohibición para la circulación de la hoja de coca.

En los tiempos virreinales los intereses de la economía doblegaron a las creencias religiosas, y la corona estimuló la explotación y comercialización. Vecinos reconocidos fueron responsables de la introducción de las hojas de coca en la ciudad de Salta, hecho que se mantuvo tras la independencia.