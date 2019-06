Chile y Uruguay, duelo de alto voltaje

El seleccionado chileno, bicampeón de la Copa América y líder del Grupo C, se enfrentará hoy con Uruguay, máximo ganador histórico de la competencia, que intentará arrebatarle el primer puesto.

El partido por la tercera y última fecha se disputará a las 20 en el estadio Maracaná, con arbitraje del brasileño Raphael Claus y transmisión de TyC Sports y Directv Sports.

Chile, campeón de las ediciones 2015 y 2016, ya tiene asegurado su lugar en los cuartos de final y se ilusiona con el tricampeonato.

Los dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda tienen puntaje ideal tras las victorias sobre Japón (4-0) y la última ante Ecuador (2-1) y a pesar de estar clasificado pretende defender el primer puesto del grupo.

Uruguay tuvo un comienzo arrollador con la goleada sobre Ecuador (4-0) pero en su última presentación sufrió con el joven Japón, uno de los dos invitados del torneo junto a Qatar, y rescató un empate (2-2) tras remontar dos veces el marcador.

Los charrúas quieren mejorar la imagen y pasar de ronda en el primer lugar. En caso de empate, Chile mantendrá el primer lugar y Uruguay pasará como segundo ya que Japón (1) no podrá igualarlo incluso si derrota al eliminado Ecuador.

El mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro será el escenario testigo de este duelo que en el último tiempo se convirtió en un clásico por la fuerte rivalidad.

El antecedente que podría marcar el inicio de este “clásico moderno” fue en la Copa América 2015 donde el local, Chile, eliminó a Uruguay (1-0) en cuartos en un partido caliente que será recordado por la acción de Gonzalo Jara que provocó la reacción y posterior expulsión de Edinson Cavani.

Luego, el clima caliente se repitió en los dos cruces por eliminatorias al Mundial de Rusia en los que se repartieron los triunfos.

En el plano futbolístico, el DT colombiano de Chile, Reinaldo Rueda, ya avisó que no resguardará nada a pesar de la clasificación y pondrá lo mejor que tiene a disposición.

La principal duda pasa por el delantero Alexis Sánchez, quien arrastra una molestia en el tobillo. El otro punto a tener en cuenta es la gran cantidad de futbolistas titulares que están al límite de suspensión en caso de recibir una tarjeta amarilla: Vidal, Isla, Beausejour, Arias y Opazo.

Por su parte, el Maestro Tabárez planea realizar dos variantes con respecto al empate ante los nipones. González ingresará por el lesionado Diego Laxalt. En tanto, De Arrascaeta debutará como titular en el torneo pero todavía no está definido si ingresará por Nández o Lodeiro.

Probables formaciones

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour; José Fuenzalida, Charles Aránguiz, Erick Pulgar y Arturo Vidal; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.

Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín y Martín Cáceres; Giorgian De Arrascaeta o Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Nicolás Lodeiro o De Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.