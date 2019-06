La fiesta fue de Tigres y de la gente

Fue una fiesta en las tribunas y en la cancha, pero en la final solo hubo un ganador y fue Tigres. El equipo de San Lorenzo derrotó ayer a Tiro Federal por 36 a 12 en cancha de los federales y se quedó con el campeonato en el Regional Desarrollo.

El público estuvo a la altura de la definición, como debe ser. Los hinchas de Tigres y Tiro compartieron la tribuna y el resto se esparció por los cuatro costados de la cancha. Hubo aliento, no insultos y un reconocimiento total a los jugadores por la campaña que realizaron en el Regional, que sigue porque ahora se viene la Liguilla por los tres lugares vacantes para el Súper 10 de 2020.

En algún momento de la historia del Regional ambos equipos se fusionaron para ganar experiencia en una de las competencias más duras del país. Ayer los tuvo frente a frente en un partido que fue de tramite parejo en el primer tiempo y parte del segundo.

Dos tries de Tigres y uno de los federales dejó el parcial a favor del equipo de San Lorenzo por 12 a 5. A los 21 minutos del complemento llegó el empate del local con un try de Humacata y la conversión de Lizondo, pero poco minutos pasaron hasta que Tigres volvió a desnivelar para quedarse definitivamente con la final.

Llegaron los tries de Leopolos, Rojo y sobre el final de Bernardo Diez Poviña para que Tigres sea el campeón del Desarrollo; con el pitazo final del Iñaki Barraguirre llegó la invasión de la gente de Tigres para celebrar con los suyos. Casi al mismo tiempo, fueron los jugadores de Tiro Federal quienes se dirigieron hacia la tribuna para agradecer el apoyo de su parcialidad.

Si bien el Regional Desarrollo ya tiene su campeón, la historia de ambos sigue. Tigres y Tiro Federal, más Aguará Guazú, que terminó tercero, jugarán la Liguilla junto a los siete equipos de la zona Campeonato que no aseguraron su lugar en el Súper 10 de la próxima temporada. De esa liguilla saldrán los tres equipos que tienen sus lugar asegurado en la máxima división del Regional 2020.

La síntesis

Tiro Federal 12: Norberto Chávez, Sergio Chajú y Exequiel Ríos; Agustín Núñez y Abel Tejada; Luis Juárez, Tomás Armengot y Matías Humacata; Juan Pablo Lizondo y Sebastián Villagrán; Nélson Roldán, Rodrigo Sarapura, Cristian Guerrero y Sergio Loto; y Agustín Isola. DT: Óscar Muñoz.

Tigres RC 36: Mariano Rojo, Alberto Arnedo y Santiago Lanfranco; Luis David y Federico Molina; Franco Fúnes, Matías Sánchez y Lucas Leopolos; Diego Lavín y Bernardo Diez Poviña; Federico Muñoz Caro, Ignacio Rojo, Guillermo Lavin y Jaime Durand; y Jerónimo Diez Poviña. DT: Fernando Sylvester.

Tantos. PT: 16’ try de J. Diez Poviña (T); 27’ try de Humacata (TF); 37’ try de S. Lanfranco conversión de B. Diez Poviña. Resultado parcial: Tiro Federal 7 - Tigres 12.

Tantos. ST: 21’ try de Sarapura conversión de Isola (TF); 25’ try de I. Rojo conversión de B. Diez Poviña (T); 27’ try de L. Leopolos conversión de B. Diez Poviña (T); 32’ penal de B. Diez Poviña (T); 39’ try de B. Diez Poviña conversión de F. Alurralde.

Así se jugará la Liguilla

La Liguila Súper 10 2020 se jugará a una sola ronda todos contra todos entre: Lince, Jockey (S), Santiago LT, Universitario (S), Jockey (T), Cardenales, Gimnasia y Tiro, Tigres, Tiro Federal y Aguará Guazú. Los cuatro primeros accederán a las semifinales (1º vs. 4º y 2º vs. 3º); los dos finalistas más el tercero se sumarán al Súper 10 de la próxima temporada. El resto jugará la zona ascenso del 2020.